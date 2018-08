5 razones por las que deberías visitar Irán

¿Qué viene a tu cabeza al escuchar la palabra ‘Irán’? ¿Qué te inspira el país? ¿Es uno tus destinos soñados? Si has dejado a un lado los prejuicios, probablemente lo sea; y si no lo has hecho aún, ha llegado la hora de borrarlos de un plumazo. Olvídate de todo lo que hayas oído acerca de Irán hasta el momento y prepárate para conocer uno de los países que ha cautivado a más almas a lo largo de la historia de la humanidad.

Historia, cultura, arte, hospitalidad, una gastronomía única, arquitectura, naturaleza… Irán es la perfecta combinación de todo lo que busca un viajero en un destino y, además, tiene la ventaja de que aún no se ha convertido en un lugar masificado. Una razón más que suficiente para que nos animemos a viajar hasta allí y quitemos así de nuestra mente la idea preconcebida y errónea que tenemos del país.

Pero este no es, ni mucho menos, el único motivo por el que debemos viajar a Irán en cuanto tengamos la más mínima oportunidad de hacerlo. Coge una libreta y un bolígrafo y apunta absolutamente todo lo que vas a ver a continuación, porque va a cambiar tu vida de forma radical. A partir de ahora comienza la cuenta atrás para tu viaje a Irán. Aquí tienes las 5 razones por las que deberías emprenderlo:

Persepolis. Irán | Flickr

Historia en todos los rincones. Irán, antigua Persia, es uno de los rincones del planeta con más historia. Prácticamente todos los lugares que pises durante tu visita te llevarán de retorno a otra época y te harán testigo de los grandes hitos que han tenido lugar allí, como por ejemplo la famosa conquista de Alejandro Magno.

Una arquitectura mágica. Si las mezquitas son, por lo general, bellas como pocas edificaciones y espectaculares en todos los sentidos, las que encontramos en Irán van más allá. Un claro ejemplo de ello es la Mezquita del Imam, en Isfahan, considerada una de las más bellas de todo el planeta y en la que el protagonista indiscutible es el color azul.

La gente te enamorará. Si el país te dejará sin palabras desde el momento en el que lo pises por primera vez, sus gentes te conquistarán por completo. Mucho más abiertos de lo que podrás imaginar, siempre están dispuestos a ayudar e interesados en conocer algo más de ti y de tu hogar, así como de tu cultura, para lo cual muchas veces llegan incluso a invitarte a comer a su propia casa. Hospitalarios como pocos.

Naqsh-e Rostam. Irán | Flickr

Unas ciudades y unos lugares maravillosos. Encabezadas por la mítica Persépolis, en la que te perderás entre las ruinas, embaucado por su espectacularidad, Irán cuenta con numerosas ciudades y pequeños pueblos que merece la pena visitar. Yazd, Shiraz e Isfahan son sólo tres de esos lugares que tendrás que visitar sí o sí si viajas hasta Irán, a los que se unen sitios arqueológicos como Naqsh-e Rostam.

Tú eres el protagonista. Al contrario de lo que ocurre con otros destinos turísticos, como hemos mencionado con anterioridad, Irán aún no está masificado, por lo que podrás disfrutar de sus lugares más emblemáticos sin sufrir por la aglomeraciones. Un verdadero paraíso para quien ame la belleza, viajar, conocer culturas, la fotografía… ¡Irán lo tiene todo!

Irán | Flickr

Podríamos darte otros muchos motivos por los que debes comenzar a organizar ese viaje en el que los prejuicios nos han frenado tantas veces, pero preferimos que los conozcas de primera mano, visitando Irán, y nos los cuentes a tu vuelta. ¡Merecerá la pena!