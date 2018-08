Qué hacer en Nueva Orleáns mientras se celebra el All Star de la NBA

Es una de las diez ciudades más visitadas de Estados Unidos. Y no es de extrañar. Historia, arquitectura, hoteles boutique con estilo, hora de cóctel, escenas individuales, bares, música, conciertos y bandas en vivo, tiendas de antigüedades y vintage, cafeterías y restaurantes de barrio hacen que Nueva Orleáns, conocida como The Crescent City (La ciudad de la luna creciente), The Big Easy (La ciudad donde todo es Muy Fácil) o NOLA (New Orleans, Louisiana), sea uno de los destinos que más personas eligen. Después de diversas desgracias, la última el huracán Katrina, la ciudad, como el Ave Fénix resurge de sus cenizas. Aquí te damos algunas pistas de lo que te encontrarás si tienes la suerte de visitarla.

Una de las esquinas inconfundibles de Nueva Orleáns | Flickr

Nueva Orleáns, fundada en 1718 por el francés Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, es un crisol de culturas en el que conviven una rica mezcla de franceses, españoles, africanos, caribeños, irlandeses e italianos. Fruto de ese mix nació la gastronomía cajún, que sólo podrás encontrar allí, pero también los platos franceses o italianos más clásicos. Y si especial es la gastronomía, no lo es menos la música. Nueva Orleáns es el lugar en el que se originó una de los géneros musicales más famosos de la historia (el jazz) y que sigue cobijando a buenísimos conjuntos e intérpretes de esa música. No en vano, en ella nacieron músicos como Louis Armstrong, Wynton Marsalis y Harry Connick, Jr.–además de escritores como Tennessee Williams, Anne Rice, Sherrilyn Kenyon y John Kennedy Toole-.

La catedral de St. Louis | Flickr

El Barrio Francés es, sin duda, uno de los lugares imprescindibles para quien visita la ciudad. El barrio delimitado por el río Mississippi, Rampart Street, la calle Canal y Esplanade Avenue, tiene muchos hoteles, bares, y discotecas. También, atracciones turísticas notables como la calle Bourbon Street, Jackson Square, la catedral de St. Louis, el Mercado Francés, el Café du Monde y Preservation Hall (recinto sagrado del mejor jazz). Pero hay algo que impresiona a primera vista y es su estilo arquitectónico colonial e inconfundible: casas de doble planta con largos balcones inundados de plantas y patios escondidos. Muchas de ellas se construyeron a finales del siglo XVIII, durante el período de dominio español de la ciudad, o en la primera mitad del siglo XIX. Para recorrer el puerto, se puede viajar en el Natchez, un barco de vapor auténtico con un organillo, que cruza el Mississippi de la longitud de la ciudad dos veces al día. A diferencia de la mayoría de los otros lugares en Estados Unidos y el mundo, Nueva Orleáns ha llegado a ser ampliamente conocido por su elemento de elegante decadencia. Muchos cementerios bellos de la ciudad y sus distintas tumbas que ofrece el exterior suelen ser atractivos en sí mismos, el más antiguo y más famoso, Cementerio de San Luis, que se parece mucho a Père Lachaise en París.

Café du Monde, en Nueva Orleáns | Buena Vibra

También se encuentra en el barrio francés la antigua Casa de la Moneda de Nueva Orleáns, una antigua rama de la casa de la moneda de Estados Unidos, que funciona como museo, y The Historic New Orleans Collection, un museo de arte-vivienda y centro de investigación y artefactos relacionados con la historia de Nueva Orleáns y el Sur del Golfo. El Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, inaugurado en el distrito Warehouse en el año 2000 como el "Museo Nacional D-Day", se dedica a ofrecer información y materiales relacionados con la invasión de Normandía. Además, podrás visitar el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte de Nueva Orleáns (NOMA), ubicado en el parque de la ciudad, y el Museo Ogden de Arte Sureño.

A ello se añade que Nueva Orleáns es la sede del Instituto Audubon Nature (que consiste en Audubon Park, el parque zoológico de Audubon, el Acuario de las Américas, y el Insectario Audubon), así como los jardines que incluyen Longue Vue House and Gardens y el Jardín Botánico de Nueva Orleans. El Parque de la Ciudad, es uno de los parques urbanos más extensos y visitados del país y cuenta con uno de los más grandes rodales de árboles de roble en el mundo. Disfruta.

