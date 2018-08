¿Qué cargos extras de las aerolíneas irritan más a los viajeros?

Los cargos por pagar con tarjeta, los gastos de gestión y la facturación de la primera maleta se han alzado con los primeros puestos de los cargos más molestos por parte de las aerolíneas, según una encuesta realizada por el comparador de precios Trabber.es. Lo que más molesta a los pasajeros es que les cobren gastos por servicios que no entienden o entienden que no deberían cobrarse.

En primer lugar, como indicábamos, está el cobro por pagar con tarjeta de crédito. Este cargo por usar una tarjeta de crédito a la hora de pagar un producto o servicio no se cobra en casi ningún sector, es más, es una práctica ilegal en España, pero que las aerolíneas todavía siguen manteniendo.

En segundo lugar están los gastos de gestión al comprar los billetes por Internet. Óscar Frías, CEO de Trabber.es señalaba: "¿Alguien entiende qué es un cargo por gestión? Es como si vas a una librería a comprar un libro y el dependiente te cobrase un gasto por gestión adicional al precio del libro por atenderte. Al cliente le es difícil entender este cobro".

En el tercer puesto encontramos los cargos por facturar la primera maleta. Los pasajeros tienden a aceptar mejor los cargos por una segunda maleta, pero no les sienta bien que por la primera maleta que llevan deban pagar un extra.

En cuarto lugar aparece como uno de los cargos más irritantes los gastos por cambiar la fecha u hora de vuelo. Los viajeros no aceptan muy bien el porqué por tener que hacer un cambio en la reserva, está suponga un gasto extra, que además no suele ser barato, si ya has pagado el billete.

En quinto lugar se encuentra el cobro por reservar los asientos antes de la fecha de vuelo, algo especialmente molesto para los viajeros que viajan en familia o en grupos un poco más grandes.

Por último, habría que añadir que cada vez los viajeros están más molestos cuando se les cobra por el uso del wifi del avión. Con la interconectividad que hay en la actualidad, se considera que este servicio ya no debería ser un extra más.

Por otro lado, el ranking de las aerolíneas peor valoradas en este aspecto al 'exprimir' al viajero con estas tasas son, en primer lugar, Ryanair y Vueling; y en tercer lugar, Easyjet. Por el contrario, compañías como Lufthansa, Iberia o Air France tienen mejor imagen de cara a los consumidores.

Sin embargo, la imagen que tenían algunas de estas compañías de abuso sobre el cliente se ha suavizado en los últimos doce meses, algo que ha coincidido con el cambio de política comercial de algunas de estas aerolíneas, que han adoptado un enfoque más amable tras unos años en los que parecía que el cobro de cargos extra parecía una carrera sin límite.