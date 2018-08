Puerto Rico crea la Ruta de la Salsa

La salsa es la música más bailada en el mundo, pero es Puerto Rico su máximo exponente a nivel mundial y el país que más salseros ha generado. De hecho, los integrantes de la Fania All Star llegaron a contar con una fama en Hispanoamérica comparable a la de The Beatles en su momento. Sin embargo, el origen de este baile no es exclusivo de la isla. La salsa es el resultado de una herencia africana, europea y americana, influenciado por los géneros musicales de la Bomba y Plena, Son Cubano, Son Montuno, Mambo, Guagancó, Guaracha, Cha Cha Chá, Pachanga, Blues, Jazz, Boogaloo, etc.

Algunos expertos señalan el Nueva York de los años 60, de la mano de la comunidad puertorriqueña, como lugar de nacimiento de la salsa actual. Luego sería en el país caribeño donde se desarrollaría, antes de exportarse al resto del planeta y guiados a través de legendarias orquestas tales como La Sonora Ponceña y el Gran Combo de Puerto Rico. No es de extrañar, por tanto, que en este país hayan creado recientemente la llamada Ruta de la Salsa.

A través de ella podremos descubrir, junto a guías turísticos certificados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, los lugares donde se origina la fascinante historia de la salsa. La ruta incluye tiendas de discos de coleccionistas, monumentos, visita a tumbas de salseros famosos, arte callejero y la posibilidad de comer en los lugares que siempre han frecuentado los salseros famosos.

Podremos conocer las fascinantes historias de los máximos exponentes de la salsa y sus éxitos, los lugares donde han vivido los famosos y los lugares míticos donde se baila salsa.

La Ruta de Salsa se divide en dos etapas. La primera es la que cubre el barrio de Santurce, mientras que la segunda está centrada en el Viejo San Juan, con las calles Luna y Sol como epicentro. De hecho, el centro histórico de la capital ha servido de inspiración de famosos temas y es cuna de músicos como Giovanni Hildalgo, considerado uno de los mejores percusionistas; el bajista Polito Huertas o Humberto Ramírez, considerado uno de los mejores trompetistas del mundo.

Entre los lugares a visitar en el centro no podremos dejar de ir a las antiguas casas de algunos de los grandes de la salsa, así como a la Fundación para la Cultura Popular, el Nuyoricán Café, el bar Aquí se puede o el famoso Adoquín del Patio, donde bailar es mucho más que una experiencia por ser un callejón mítico.

En el distrito de Santurce destacan la Fundación Ismael Rivera, el cementerio San José (lugar de reposo eterno de los más importantes salseros), el Paseo de la Fama, el cafetín El Nuevo Quenepo y varios centros de arte, así como el Conservatorio.

Actividades sin fin para una ruta que se puede contratar directamente con la Compañía de Turismo de Puerto Rico o con una docena de agencias de viajes locales autorizadas.