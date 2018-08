Los pueblos más bonitos de Italia

Italia es uno de los países que más frecuentamos porque es un país que cuenta con muchísimas grandes y bellas ciudades. Tenemos Roma, su histórica capital. Pero también otras ciudades maravillosas como Venecia, Verona, Florencia, Pisa o Nápoles. Son solo unos cuántos ejemplos, por supuesto, porque si quisiésemos podríamos seguir enumerando ciudades cautivadoras de este país casi vecino.

Pero aunque normalmente centremos nuestros viajes en ciudades famosas, en Italia bien podríamos hacer una ruta por pueblos. Porque de la misma manera que hay infinidad de ciudades bonitas, también hay infinidad de pueblos preciosos.

Olvidados, eso sí. Porque es cierto que hay viajeros que los conocen y los han visitado. Pero también es cierto que muchas personas no saben de su existencia quizá porque no salen vuelos a ese lugar. Y es una lástima. Es una verdadera lástima no hacer una ruta en coche por algunos pueblos o, si más no, hacer alguna que otra excursión cuando viajamos a cualquiera de las grandes ciudades que hemos nombrado antes.

Por eso en estas líneas vamos a tratar de descubrir algunos de esos pequeños y bellos pueblecitos italianos que merecen al menos una escapada de un día. ¿Tienes el papel y el boli preparado para tomar nota de todos?

Riomaggiore

Quizá has escuchado hablar alguna vez de la región de Cinque Terre. Pero si nunca has estado seguramente no conozcas el hecho de que está compuesta por cinco pueblos: Vernazza, Corniglia, Manarola, Monterosso al Mare y Riomaggiore. Nosotros hemos escogido este último, pero lo cierto es que las cinco tierras que formas la región son preciosas. Se trata de pueblecitos de colores situados en un acantilado junto al mar.

Sicilia | Italia

Cefalú

Para encontrar este pueblo tenemos que viajar hasta la isla de Sicilia. ¿Y qué encontramos allí? Un puerto desde el que salen barcos que viajan a las islas Eolias, una impresionante catedral normanda que se ve incluso a cientos de metros de distancia y una calle principal en la que se concentra la mayor parte de la actividad de Cefalú.

Asís | Italia

Asís

Este municipio está situado en lo alto de una colina y de entre sus edificios de fachadas claras, destaca la basílica de San Francisco. Alta e imponente se levanta junto al resto de edificios del pueblo, convirtiéndose en la indiscutible protagonista. De ella, además, destacan los frescos pintados por Giottos. Tiene más mérito aun que pudiesen volver a ser expuestos tras el terremoto que sacudió el lugar en 1997.

Portofino | Italia

Portofino

Este pueblecito pesquero cercano a Génova es uno de los más pintorescos del país. Sus casitas tienen las fachadas pintadas de colores pastel y eso hace que Portofino se llene de luz y de vida. Pero además del puerto, cuenta con pequeñas playas, una fortaleza y un museo desde el que disfrutar de una inmejorable panorámica.

Barga | Italia

Barga

De nuevo sobre una colina, Barga ofrece unas bonitas vistas de montañas alpinas. Pero además de eso y de acoger palacios, es un rincón súper especial para los niños italianos… y es que Befana, la bruja buena que les trae regalos a principio de año, vive aquí.