Las playas secretas más espectaculares de Europa

Olvídate de Benidorm, de las carreras para coger un sitio en la playa y de que la palabra ‘tranquilidad’ pierda todo su significado. Es hora de cambiar por completo el concepto que tienes de la propia playa y hacerlo descubriendo lugares que ni tú mismo serás capaz de creer que existen y que están tan cerca de ti. Enclaves mágicos que, por suerte o por desgracia, han pasado desapercibidos para los turistas durante décadas y que se mantienen prácticamente vírgenes, deseando ser descubiertos, pero también cuidados. Regalos de la naturaleza que merece la pena conocer y que todos debemos conservar.

No es necesario viajar hasta el Pacífico para disfrutar de playas sobrecogedoras que parezcan parte de una obra de arte, sino que Europa, nuestro continente, también cuenta con ellas. Guardadas como un verdadero secreto, estas playas paradisiacas, diferentes, únicas y espectaculares han mantenido su esencia a lo largo de los años. A día de hoy parece imposible encontrar una playa de estas características que no esté infestada de turistas, pero siguen existiendo. Aquí tienes las más espectaculares, ¡no te las pierdas!

Playa de Saleccia, Córcega

Playa de Saleccia, Córcega | Flickr

Córcega es, evidentemente, uno de los principales destinos de Europa en verano, pero sigue guardando algún secreto. Un ejemplo de ello es la Playa de Saleccia, que presume de sus aguas cristalinas y de la ausencia de un gran número de turistas. Eso sí, no será nada fácil llegar hasta ella, a no ser que poseas un yate o barco. El común de los mortales tendrá que atravesar el desierto de Agriates para disfrutarla.

Playa de Dhermi, Albania

Playa de Dhermi, Albania | Flickr

Al igual que en el caso anterior, el acceso a la paradisiaca playa de Dhermi no es nada sencillo. Para llegar allí, los viajeros deberán emprender una ruta por un puerto de montaña que asustará a más de uno, pero la recompensa al final del camino merece la pena. Una playa que aún no ha sido descubierta por un gran número de turistas y en la que podrás sentirte en tu propio paraíso. Te aconsejamos viajar cuanto antes, puesto que su popularidad está subiendo como la espuma.

Reynisfjara, Islandia

Reynisfjara, Islandia | Flickr

No todas las playas deben ser cálidas para ser espectaculares y la de Reynisfjara, en Islandia, no hace otra cosa que demostrárnoslo. Lo más curioso de esta playa, que hará las delicias de los viajeros más exigentes, es que su arena es completamente negra. Aunque el baño no es quizá lo más recomendable en este caso, es un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y de la fotografía que, además, aún no ha sido descubierto por muchos.

Calas de Marsella, Francia

Calas de Marsella, Francia | Pinterest

De nuevo, volvemos a encontrar lugares prácticamente inexplorados en un destino típico del verano europeo. Cerca de Marsella encontrarás sus espectaculares calas de aguas cristalinas y color turquesa, en las que la presencia de turistas es prácticamente nula. Además, se trata de un lugar perfecto para los aventureros, en el que podrán practicar escalada y otros muchos deportes de riesgo.

Parque nacional de Słowiński, Polonia

Parque Nacional de Slowinski, Polonia | Pinterest

¿Polonia? ¿Playa? ¡Por supuesto! Aunque no se trate de un destino demasiado mencionado para este tipo de turismo, Polonia posee una de las playas más espectaculares de nuestro continente y también una de las menos visitadas. Hablamos del Parque nacional de Słowiński, en el que las dunas te dejarán sin palabras y te guiarán hacia la costa. Un lugar maravilloso y que tienes que visitar al menos una vez en la vida.

Perpitch Beach, Islas Sorlingas (Inglaterra)

Perpitch Beach, Islas Sorlingas (Inglaterra) | Flickr

Puede que nunca hubieras imaginado que Reino Unido posee una de las playas más bellas y paradisiacas de Europa, pero así es. La Perpitch Beach se encuentra en la isla de St. Martin’s, dentro del archipiélago de las Islas Sorlingas. Sólo te diremos que contemplando una foto del lugar pensarás que ha sido tomada en Hawaii, pero lo cierto es que se encuentra más cerca de lo que nunca habrías imaginado.

Otros muchos más lugares de Europa como Malta, Montenegro o nuestro propio país poseen playas de estas características que aún no han sido masificadas en lo que al turismo se refiere y otras muchas están esperando a ser descubiertas. ¿A qué esperas para comenzar tu viaje?