5 playas paradisíacas que no están donde te imaginabas

Muchas veces nos quedamos con lo que nos dan y no miramos más allá, no nos atrevemos a investigar por nosotros mismos, a comprobar si eso es todo lo que hay o si existen otras muchas posibilidades. Por eso, quizá haya quien piense que sólo en el Caribe podemos encontrar playas paradisíacas. Sin embargo, nuestro planeta nos ha demostrado en numerosas ocasiones que no entiende de límites y que siempre sabe cómo sorprendernos.

Y con las playas no iba a ser diferente. Es evidente que en lugares como las Maldivas o las Seychelles, Punta Cana o Bali, nos vamos a encontrar con algunos de los paisajes más espectaculares del mundo, repletos de arenas blancas, aguas cristalinas, palmeras y un ambiente especial. Pero esto no significa que sólo podamos toparnos con ellos allí. De hecho, nuestro planeta está repleto de playas paradisíacas, algunas de ellas en lugares que jamás habrías imaginado. ¡Aquí tienes cinco grandes ejemplos!

Comoras

Tendemos a pensar que África es todo desierto, tribus y leones. Sin embargo, este gran continente, que no deberíamos ignorar en ningún sentido, posee algunas de las playas más espectaculares del globo. Un ejemplo lo encontramos en Comoras, unas islas situadas al sureste de dicho continente y que cuentan con paisajes dignos de una postal. Por suerte, aún no han sido descubiertas por muchos, por lo que están prácticamente ‘vírgenes’ en lo que a turismo masivo se refiere.

Cala Macaralleta (Menorca)

Pero no sólo en lugares exóticos nos encontramos con playas paradisíacas. De hecho, en nuestro país también tenemos algunas que se han ganado por méritos propios ser de las más admiradas de Europa. Si hablamos de ellas, no podemos dejar de mencionar la Cala Macaralleta, en Menorca. Las Islas Baleares están repletas de rincones con un encanto especial, y esta pequeña playa es uno de ellos. Sus aguas son ¡de otro mundo!

Vanuatu

Con Vanuatu pasa algo similar a lo que pasa con Comoras. Cuando pensamos en Vanuatu ocurren dos cosas: hay quien no tiene ni idea de qué es o dónde se encuentra y quien sólo puede imaginar selva y tribus con costumbres ajenas a nosotros. Sin embargo, este país, perteneciente a Oceanía, nos ofrece algunas de las playas más espectaculares del mundo, capaces de dejarnos sin aliento incluso en foto.

Playa de Zlatni Rat (Croacia)

Europa, aunque a muchos les pueda parecer una locura, también puede ser considerado un destino paradisíaco, sobre todo algunas de sus zonas. La Playa de Zlatni Rat se encuentra en una isla perteneciente a Croacia, bañada por el mar Adriático, cuyas aguas azules contrastan con las arenas blancas de la misma. Si ves una imagen de ella sin saber dónde se encuentra, te aseguramos que la confundirás con cualquier destino paradisíaco típico.

Playa de Saleccia (Francia)

Por último, no podemos olvidarnos de Francia. Sí, la misma Francia de la Torre Eiffel, del Louvre y de Montmartre también posee una playa que bien podría haber sido sacada del Caribe. Hablamos de la Playa de Saleccia, la cual se encuentra ubicada en la isla de Córcega. Sólo con esto, ya podrás imaginar el tipo de paisaje que nos regala. Como ocurría con la anterior, si no sabes dónde está probablemente la situarías en Bali.