10 Platos que tienes que probar en Bélgica

Jamón y endivias gratinadas | Raley's 1. Jamón y endibias gratinadas (Fotografía de Raley’s). Este plato tradicional de la cocina belga más rural consiste en endibias enrolladas en jamón ahumado y gratinadas con queso de la región. A pesar de la amargura de las endibias, con el jamón y el queso se suaviza mucho ese sabor. Además suele acompañarse de puré de patatas con pimienta y nuez moscada. Hutspot o Hodgepodge | Supermercados Delhaize 2. Hutspot o Hodgepodge (Fotografía de Supermercados Delhaize). Es un plato caldoso que contiene diferentes verduras y carnes. Originalmente es la comida de los granjeros y en el país se considera como uno de los platos de invierno. El hutspot típico se hace con carne de cerdo o de res guisado con verduras como la col rizada, nabos, patatas, zanahorias y coles de Bruselas. Según el gusto del comensal se pueden añadir pies, orejas, cola o médula de cerdo. Conejo | Recipes hubs 3. Conejo (Fotografía de Recipes hubs). Al igual que en otros países, la carne de conejo ha sido tradicionalmente la que consumían los pobres y campesinos, siendo la de vaca y buey la reservada a las clases acomodadas. Su preparación es similar a la de otros platos belgas, como las Carbonnades. En la Región Flamenca se le añade ciruelas secas al plato para dar un toque dulce al mismo. A pesar de sus orígenes humildes, podemos encontrar el conejo en los mejores restaurantes como un plato lleno de refinamiento. Stoemp | VTM Koken 4. Stoemp (Fotografía de VTM Koken). Posiblemente uno de los platos más cómodos y sencillos, típico de de Bruselas y elaborado con puré de patatas mezclado con otras verduras trituradas. Éstas incluyen normalmente endibia, col rizada, cebolla, zanahoria, nabo, col de Bruselas y espinacas. También se le agrega un poco de leche a la mezcla para que no quede demasiado apelmazado. Se puede degustar como plato independiente o acompañando a algunas carnes como salchichas o Carbonnades flamencas. Carbonnades flamandes | Marmiton 5. Carbonnades flamandes (Fotografía de Marmiton). También conocido como stoofvlees o stoverij, este plato de carne de res y salsa de cerveza es muy popular en la región de Flandes. Suele prepararse con carrillera de ternera cocida en una cacerola con cebolla, hierbas aromáticas, especias y por supuesto la rica salsa de cerveza oscura. A veces le añaden zanahoria, champiñones o vino tinto. Las claves de este plato son un marinado largo y cocción lenta. Se suele servir con el famoso stoemp de patatas o patatas fritas al estilo belga, por supuesto. Gentse Waterzooi | Libelle Likker 6. Gentse Waterzooi (Fotografía de Libelle Lekker). Gentse es el gentilicio en flamenco de la ciudad de Gante, y así es nombrado este plato pues allí tiene su origen. Water en flamenco es agua y zooien que en holandés antigua significa hervir platos belgas. Se basa en un caldo vegetal que se espesa con yemas de huevo y después se añade puerro, cebolla, zanahoria, patata, ajo y condimentos. Históricamente waterzooi era un plato de pescado de agua dulce, no obstante hoy en día es más probable encontrarlo hecho con pollo. Paling in't groen | Pinterest 7. Paling in't groen (Fotografía d ePinterest). Este plato tradicional de la cocina flamenca se puede traducir como "anguilas en el verde" y es exactamente lo que es: anguilas en una salsa muy verde. Los pescadores solían coger las anguilas en el río Escalda, entre Amberes y Dendermonde, luego añadían al plato cualquier hierba fresca que encontraban a lo largo de las orillas del río. Hoy en día, la salsa se hace a partir de una mezcla de hierbas que puede incluir perifollo, alazán, perejil, menta, berro, albahaca y tomillo. Salchichas | Straffe Streek 8. Salchichas en salsa de cerveza belga y con el famoso stoemp (Fotografía de Straffe Streek). En la región Flamenca se consume la carne de muchas formas y una de las más populares son las salchichas. Está el boudinblanc o witte pens, que es una salchicha frita de cerdo sin la sangre y tiene un sabor suave; noir, que es una salchicha de un color más oscuro, parecido a la morcilla de cebolla que hay en España. Al cocinarlas se les puede añadir salsa de cerveza oscura y acompañarlas con un rico stoemp de patatas. Sin duda es una de las mejores opciones para comer un rico plato tradicional belga y entrar en calor al mismo tiempo. Y por qué no, ayudar con una buena cerveza trapista. Sirop de Liège o Luikse Siroop | Business Insider 9. Sirop de Liège o Luikse Siroop (Fotografía de Business Insider). El sirope de Lieja es una jalea de apariencia marrón oscura y pegajosa hecha a partir de jugo de frutas evaporadas, manzana y pera principalmente. Se dice que esta delicatessen supera a la famosa y aclamada Nutella, cuando se trata de cremas para untar. Los belgas suelen untarlo en el pan por las mañanas a modo de desayuno, no obstante con un poco de queso es una opción idea para el aperitivo o almuerzo. Tarta de arroz | VTM Koken 10. Rijsttaart o Tarte au Riz (Fotografía de VTM Koken). Entramos en el territorio del dulce y los postres, una opción es la tarta de arroz, que a pesar de su apariencia similar a una quiche, nada tiene que ver, pues esta tarta tiene un sabor mucho más dulce. Su origen está en Verviers, población situada cera de Lieja, en la región de Valonia. Este postre es un flan dulce lleno de una mezcla de arroz con leche y con glaseado de huevo.