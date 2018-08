10 planes en Tokio que puedes hacer gratis

En Tokio se pueden organizar mil planes diferentes, pero no siempre son posibles de llevar a cabo para todos los bolsillos. Si preparas una futura escapada a la capital japonesa, pero te has propuesto ahorrar el máximo posible y gastar solo en lo obligatorio, como el Rail Pass; no tienes por qué renunciar a acercarte a todo tipo de aventuras y lugares únicos. Y es que la oferta gratuita de la ciudad también es amplia. Te damos 10 ideas que no te costarán ni un solo yen.

1. Museo del Sumo. Allí está todo el material para conmemorar y preservar el legado cultural de este deporte japonés. Los visitantes pueden ver grabados de madera y bazunke (listados oficiales de rango) haciendo referencia a los grandes deportistas del pasado. El museo está situado en el primer piso del Ryogoku Kokugikan, donde se celebran los torneos.

2. Descubrir al famoso robot Asimo. Se puede ver una demostración gratis cada día en el Honda's Welcome Plaza y al final de la exhibición es casi obligatorio tomarse una foto con el inconfundible robot, que seguro será la envidia de nuestras redes sociales.

3. Playa y paseo por Odaiba. Pasar la tarde en una isla artificial como si de una playa se tratara en pleno Tokio es posible. Odaiba se encuentra conectada con el centro de la ciudad a través del Rainbow Bridge. Aquí está la réplica de la Estatua de la Libertad de Nueva York, pero también un gigantesco robot Gundam. Pasear por la isla es, en muchas ocasiones, como hacerlo en un parque temático.

4. Centro Panasonic. Los amantes de la tecnología tienen aquí todo un lugar imprescindible. En el Centro Panasonic es posible contemplar los últimos avances de la firma, en áreas diferenciadas que, en ocasiones, parecen hogares creados artificialmente. Algunos de los inventos son solo prototipos, de ahí que solo se puedan disfrutar allí.

5. Mirador del Gobierno Metropolitano. Este mirador se ha convertido en el principal atractivo turístico gratuito de la ciudad. Cada vez más visitantes desean visitarlo para observar su fascinante arquitectura y los preciosos paisajes. La mejor hora es al atardecer cuando, desde las alturas, se observa fundirse el cielo con el mítico Monte Fuji.

6. Subasta de pescado de Tsukiji. Es una de las atracciones gratuitas más interesantes, ya que se ve en minutos cómo kilos y kilos de pescados de todo tipo son comprados por restaurantes y comerciantes. Eso sí, hay que ir temprano al mercado de Tsukiji, el más grande del mundo especializado en pescados, porque la subasta empieza a las 5 de la mañana.

7. Lección de washi. El papel japonés (o washi) es todo un arte, y utilizarlo para todo tipo de decoración y artesanías, aun más. Si quieres aprender un poco sobre cómo hacer tú también cosas con él, nada como acercarte a las lecciones gratuitas (normalmente se da una propina) en el Origami Kaikan.

8. Personajes anime en Akihibara. El que es el emporio comercial más apreciado por los fanáticos del anime y los personajes de dibujos japoneses tienen aquí todo un museo, con figuras XXL. Es el Tokyo Anime Center, parte del complejo y en el que se puede tomar un café, jugar, leer, fotografiarse con las esculturas manga...

9. Museo de la Publicidad. En Shiodome, el barrio financiero, se encuentra el Museo de la Publicidad. Es el primer museo y archivo en Japón sobre esta temática y es un lugar clave para amantes del manga y la estética nipona, en tanto que se ve la evolución de los dibujos desde la era Edo hasta los anuncios de televisión más actuales.

10. Edificio de la Dieta Nacional. No, no se trata de ponerse a dieta. Este peculiar edificio, conocido como Kokkai-gijido, es el Parlamento de Japón. Se puede disfrutar de un tour gratis que dura más o menos una hora y en el que nos acercan al sistema político japonés y sus representantes.

Más información:

Turismo de Tokio

&Tokyo