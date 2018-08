El peor viaje de avión del mundo. 20 desgracias que pueden ocurrirte... ¡en el mismo vuelo!

Si has cogido aviones de forma frecuente, lo más seguro es que hayas tenido que enfrentarte a multitud de situaciones de todo tipo. Muchas habrán sido geniales, como aquella vez que te dieron la posibilidad de acceder a la sala VIP o que te subieron de categoría y volaste en Business. También la de aquella azafata simpática que te dejó dos bolsitas de cacahuetes aquel día que tenías especialmente hambre o cuando tu maleta fue la primera en salir por la zona de recogida de equipaje, nada más bajarte del avión.

Sin embargo, también hay situaciones horribles que se pueden dar durante un vuelo. El problema es cuando todas coinciden al mismo tiempo, y convierten la experiencia de viajar en avión en toda una desdicha. Sin contar aquellas que exigen bastante fantasía y una grado de fatalidad muy alto (accidentes, rayos, roturas de fuselajes...), hemos recopilado las comunes. ¿Te imaginas un vuelo en el que te pasara todo esto?

1. La cola para facturar y recoger las tarjetas de embarque es inmensa, y te lleva más de una hora poder hacerlo.

2. Otra cola te espera, aun más lenta y larga, en la zona de control de equipajes de mano y acceso a la terminal. Cuando por fin te toca, el señor de delante tiene que pasar tres veces porque siempre se le olvida algo que debería haber puesto en la maleta.

3. Llega por fin tu turno y te tienen que revisar la maleta de mano porque quieren comprobar que el frasco de colonia es, efectivamente, de 100 ml. y la etiqueta con los mililitros parece estar oculta.

4. Con tanta cola y tanto retraso, el embarque ya comenzó y te toca correr por la terminal. Efectivamente, te ha tocado la última de las puertas, la más alejada de todas.

5. Llegas con la lengua fuera, casi sin aire... para comprobar que el vuelo tiene retraso, recién anunciado, y que hay una cola de más de 200 pasajeros dispuestos a no ser los que se queden sin poder meter su equipaje de mano en la cabina.

6. Sí, efectivamente, cuando te llega el turno del embarque, retraso aparte, tu equipaje tendrá que ir en la bodega.

7. Qué delicia, por fin estás volando... Lástima que no hubiera asientos asignados y te haya tocado uno entre dos personas que apenas te dejan espacio y, para colmo, tu acompañante está a unas 12 filas más adelante.

8. Se te olvidó cargar los aparatos electrónicos, así que olvídate de oír tu música, jugar con tu consola de bolsillo o con tu tablet, están todas a cero batería.

9. ¿Se han puesto todos de acuerdo para poner el aire al máximo de potencia? De repente, estás en un asiento más frío que Siberia. ¡Y tu jersey lo olvidaste en el equipaje de mano! Sí, el que está en la bodega...

10. Empieza a entrarte sed y no es un vuelo en el que sirvan comida. Cuando pides a la azafata tu refresco, esta abre la lata y... alguien la había agitado y te empapa de cola (de paso también a uno de tus compañeros de fila, lo cual te alegra solo un poquito, hasta que ves tu ropa empapada).

11. Turbulencias. De las gordas. Toca rezar.

12. Turbulencias. Otra vez. Justo cuando ibas a ir al baño del avión porque el refresco había 'encendido' la vejiga.

13. Tras 20 minutos aguantando, por fin es posible levantarse e ir al baño... Lástima que otras 8 personas lo hayan pensado antes que tú y tengas que hacer una nueva cola.

14. El piloto anuncia que hay restricciones aéreas en el aeropuerto y toca dar un par de vueltas extras antes de poder aterrizar.

15. Hay aterrizajes malos... pero te ha tocado uno en el que el fuerte viento hace de un viaje en coche en una carretera con baches toda una delicia, al compararlos.

16. Vaya... más de 25 minutos de rodaje en el aeropuerto y nos toca la última de las puertas, de nuevo. Es decir, para salir de allí habrá que hacer la maratón.

17. Te tocan los 200 pasajeros más lentos de la historia a la hora de abandonar un avión.

18. Vuelves a necesitar un baño urgentemente... y cuando por fin consigues salir del avión y entrar en la terminal... ¿dónde están? El más próximo, a 200 metros...

19. Sí, la maleta no aparece. Equipaje perdido. ¿La cola para poner la reclamación?

20. ¿Quién iba a pensar que no iba a haber ya taxis para cuando sales de la terminal, sin maleta y con la reclamación ya puesta?

Es casi imposible que ocurra todo esto en un mismo vuelo, pero eso no quiere decir que estemos libres de ello. Y si quieres ver un viaje desastroso, no te pierdas el que ha grabado el YouTuber Ryan Higa a bordo de EveRy Airlines… ¡Como para querer repetir!