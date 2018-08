Un paseo por la mágica Guanajuato

Guanajuato es un estado de México con ciudades y pueblos muy pintorescos que atraen a muchísimos turistas. Y su capital, que recibe el mismo nombre, no es para menos. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1988 por la UNESCO, Guanajuato es una ciudad que guarda una valiosa arquitectura colonial pese a haberse modernizado un poco. Pero también es una ciudad llena de cultura, arte y construcciones mineras. Guanajuato es un imprescindible de México y hoy te llevamos a conocerlo.

La mejor manera de disfrutar de esta bonita ciudad mexicana es a pie. Es por eso que, con calzado cómodo, te recomendamos perderte por sus calles de piedra y estrechas para descubrir su casco histórico.

Así, te encontraras con casas antiguas con fachadas de colores vivos y macetas con flores en sus balcones que le dan ese aire pintoresco del que hablábamos al principio. Y también con muchos edificios, la mayoría de arquitectura barroca, que sean o no de acceso público te dejarán fascinado. De esta manera, si te encuentras con uno de propiedad privada puedes deleitarte con su fachada impresionante. Si por el contrario puedes acceder y visitar su interior, no te lo pienses y hazlo. El Teatro Juárez, por ejemplo, es un bonito edificio de arquitectura neoclásica por el exterior y ecléctico en el interior. Y su belleza no tiene límite.

Además, también te encontrarás con templos preciosos e iglesias que, en su interior, guardan ostentosos altares de oro. Algunas de las más conocidas y que no puedes perderte en tu visita a Guanajuato son el Templo de Belén, la iglesia de San Cayetano de la Valenciana y la imponente Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Esta última se encuentra en la Plaza de la Paz y se terminó de construir en 1696. Es de estilo barroco y su fachada de color ocre se ilumina por la noche dándole un esplendor todavía mayor.

Guanajato, Méjico | Wikimedia Commons

Pero como decíamos, Guanajuato no cuenta solamente con una rica arquitectura sino que también es una ciudad repleta de arte y cultura. Es por eso que durante tu estancia podrás visitar museos y galerías. Así, puedes visitar por ejemplo la Alhóndiga de Granaditas, un lugar muy importante durante la independencia mexicana que se creó para almacenar semillas y en el que actualmente hay magníficos murales de José Chávez Morado. Y para los más valientes también hay un museo bajo un cementerio en el que hay varias momias expuestas. Pero esto no es todo, porque además Guanajuato acoge cada año el Festival Internacional Cervantino, un festival que se celebra en teatros, plazas, templos y en las propias calles de la ciudad.

Además, tal y como se ha dicho en líneas anteriores Guanajuato es una ciudad que cuenta con construcciones mineras. Así, en los alrededores de esta capital mexicana todavía hoy hay varias minas de oro y de plata que siguen activas. Pero también hay otras tantas en las que ya no se trabaja y se han convertido en lugares de acceso público. De esta manera puedes acercarte hasta el Mineral de La Valenciana, por ejemplo, adentrarte bajo tierra y aprender la forma en la que trabajan los mineros.

Por si no fuese suficiente, en Guanajuato está el conocido mercado de Hidalgo que destaca gracias a su torre de hierro con un reloj de cuatro carátulas. También hay hermosos parques y jardines como el Jardín Unión o el Jardín Reforma. Y por último recomendamos visitar el monumento a El Pípila, que se encuentra en el cerro de San Miguel, ya sea subiendo a pie o con el funicular. Eso sí, decidas lo que decidas una vez arriba quedarás fascinado por observar desde las alturas la belleza de Guanajuato.