¿Pasarías la noche en una habitación de hotel sin paredes?

El hotel Null Stern tiene muchos motivos para llamar la atención. Para empezar, solo cuenta con una habitación. Claro que, llamar habitación a lo que ofrece es decir mucho. Lo más adecuado sería llamarlo 'espacio' porque no se cumple una de las cualidades que tiene cualquier habitación que se precie: tener paredes. Efectivamente, en el hotel no hay tabiques ni muros, por no haber, ni puerta ni ventanas.

Pero no solo por eso. También se trata de un hotel efímero, que solo estará abierto hasta finales de agosto. Cosa del todo lógica si tenemos en cuenta de que se encuentra en medio de la naturaleza, concretamente en el valle de Safien, en Suiza, rodeado de las grandes montañas de los Alpes.

No hay paredes, pero sí una cama doble, lámparas en las dos mesillas de noche, un cabecero típico de madera de nogal de hotel y un par de taburetes también de madera. Y otra cosa que no hay en ese espacio son estrellas. Nos referimos a las de categoría hotelera. Sí. Estamos en el hotel Cero Estrellas, que es precisamente lo que significa su nombre en alemán (y eso que pasar la noche allí ronda los 250 €, independientemente de que te pueda llover en plena madrugada...). Vamos, que estás más acondicionado en una tienda de campaña.

La iniciativa responde a una instalación artística de los suizos Frank y Patrik Riklin. Ellos ya crearon hace un tiempo otro Null Stern Hotel, pero en este caso se trataba de una única habitación dentro de un antiguo búnker, por lo que ahora han cambiado radicalmente el concepto. Más abierto, imposible.

Para reservar noche en el Null Stern es necesario contactar con la Oficina de Turismo de Safien, que es la que se encarga de distribuir a los interesados en vivir esa experiencia tan particular. Están tan entusiasmados con la idea de dormir a cielo abierto en una cama tradicional que no dudan en afirmar que podrían implementar esta actividad en otros valles de la región helvética.

Más información:

Oficina de Turismo de Safien