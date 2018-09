5 países de Centroamérica y Sudamérica que deberíamos visitar y siempre olvidamos

El hecho de que veamos Sudamérica y Centroamérica tan lejanas ayuda a que las convirtamos en un destino rodeado de una mística especial, un destino soñado, de esos que no conseguimos sacarnos de la cabeza. Pero también provoca que no conozcamos la zona en exceso y que nos quedemos estancados en una serie de destinos que, no sin merecerlo, se han llevado la mayor parte de la fama. Un comportamiento que nos está privando de conocer algunos de los rincones más bellos del continente.

Sabemos que viajar allí no es nada económico, que muchas veces tenemos que pasar años ahorrando y preparándolo todo, y es precisamente por eso por lo que queremos recomendarte estos 5 destinos que te permitirán conocer más a fondo la zona y disfrutar más de ella. 5 destinos que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida y que te sorprenderán y enamorarán como pocos.

Panamá | Panamá

Panamá

Panamá es uno de los países que se ubican en el istmo que une Centroamérica y Sudamérica y no es ni mucho menos un desconocido. Sin embargo, no todo el mundo lo contempla como potencial destino turístico. Un gran error. Estamos hablando de uno de los países más bellos del continente, en el que podemos disfrutar de grandes ciudades, pero sobre todo de naturaleza en estado puro. Si buscas relax y lujo, Bocas del Toro lo tiene todo para ti: playas paradisiacas, paisajes inolvidables y una paz de la que no disfrutarás en otras zonas del Caribe.

Bolivia | Bolivia

Bolivia

Este caso es algo diferente al anterior. Si bien Panamá prácticamente no pasa nunca por las mentes de los viajeros, Bolivia poco a poco va ganando más fama y notoriedad. El principal culpable de esto es el Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo, en el que se producen algunas de las imágenes más impresionantes de las que podemos disfrutar en nuestro planeta. Pero este no es, ni mucho menos, el único atractivo turístico del país. El Lago Titicaca o el parque Madidi son otros dos ejemplos de la belleza y la espectacularidad que alcanza la naturaleza en este país.

Costa Rica | Costa Rica

Costa Rica

Volvemos a Centroamérica. Costa Rica es conocido mundialmente como uno de los países más bellos y alucinantes de nuestro planeta, en el que la naturaleza alcanza su máximo esplendor. Sin embargo, ¿cuántas veces pensamos en él para ir de vacaciones? Dejándolo de lado, estamos cometiendo un gran error y los mayores perjudicados somos nosotros mismos. Son varios los parques nacionales en los que podrás perderte y enamorarte, como por ejemplo el de Manuel Antonio o el de Marino Ballena. Mención aparte tiene la Península Osa, belleza en su máxima expresión.

Ecuador | Ecuador

Ecuador

Curioso es el caso de Ecuador. Estamos hablando de uno de los países más notables de Sudamérica, pero también uno de los más desconocidos a nivel turístico. Ecuador puede regalarnos algunas de las mayores maravillas de nuestro planeta y no debemos olvidarlo nunca. Sin ir más lejos, las Islas Galápagos son una clara prueba de ello. Allí podrás disfrutar de ese viaje de relax que tanto tiempo llevas soñando. Además, también es recomendable aprovechar y visitar las grandes ciudades del país, como Quito o Guayaquil, en las que podrás conocer su estilo de vida y sus costumbres.

Nicaragua | visitanicaragua.com

Nicaragua

Por último, pero no por ello menos importante, viajamos hasta Nicaragua. De nuevo, como ocurría con varios de los ejemplos anteriores, podemos visitar grandes ciudades como Managua, pero su mayor atractivo vuelve a ser la naturaleza. La Isla de Ometepe es, muy probablemente, uno de los rincones más bellos de todo el continente, en el que podrás encontrar paisajes de todo tipo, en los que la espectacularidad es tal que llegarás a emocionarte. Un lugar poco conocido por el mundo y que, sin embargo, nadie debería perderse.