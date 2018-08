OFF Paris Seine, el primer hotel flotante a un paso de Notre Dame

Quienes pensaban que había pocas cosas más románticas que un paseo romántico por París con tu pareja al anochecer, cuando el cambio de luces descubre la magia de la capital francesa, al tiempo que se encienden la Torre Eiffel y los principales monumentos que quedan a un paso del Sena, estaban equivocados. Y no porque la anterior estampa no sea perfecta, sino porque a esta ecuación acuática hay que sumar, desde hace unas semanas, un nuevo actor: el hotel OFF Paris Seine, el primer hotel acuático de la Ciudad de la Luz.

Con cuatro estrellas y la mejor de las localizaciones, se encuentra literalmente flotando en el río Sena, cerca de la estación de Austerlitz y el distrito de Bercy, aunque es su vecino al norte, la catedral de Notre Dame, la mejor referencia para saber dónde está. Allí, con 58 habitaciones decoradas con mucha elegancia, espera a sus huéspedes.

El OFF Paris Seine se ha instalado sobre una plataforma especialmente diseñada para albergar el hotel. No, no es un barco como tal, sino más bien una creación sobre el río, a modo de isla artificial. Uno de los lados de la misma da hacia la estación en la que se encuentra varada, mientras que el otro, sobre el que giran la mayoría de las habitaciones, ofrece una espectacular vista a parte del muelle. En la parte central destaca una piscina con vistas al río. Alrededor de esta se encuentran el bar y el restaurante.

El bar se llama Food y está abierto a todo el mundo de 5 de la tarde a 1 de la madrugada. Perfecto para un after-work, en él se sirven cócteles de autor, así como una amplia cantidad de tapas. En invierno estará más limitado el espacio, al cerrarse con paredes de vidrio, pero en verano no solo no hay tabiques, sino que, además, hay que sumar una amplia terraza al descubierto.

En cuanto a la piscina, está es solo para los huéspedes y se encuentra abierta de 7 de la mañana a 16.30 h. Es decir, perfecto para comenzar el día con un chapuzón relajante y, luego, marcharse a patearse París.

A pesar de que no es de categoría cinco estrellas, en las habitaciones no faltan detalles de gran lujo, como los suelos de madera y los acabados modernos. Las estrellas son las cuatro suites de las que se compone el curioso hotel, todas con vistas de impresión al Sena. Diseñadas por Maurizio Galante y Tal Lancman, llaman la atención por su cromatismo, o más bien la ausencia del mismo, en tanto que se han creado, algunas de ellas, con un único color. La Sunset es en naranjas, mientras que la Silver, en tonos metalizados plata.

El precio para pasar la noche en el OFF Paris Seine ronda los 180 €/noche (hay oferta de apertura por menos, desde 120 €), en el caso de las habitaciones dobles. Si queremos alguna de las suites, el precio asciende a los 250 €/noche.

Más información:

20-22 Port d'Austerlitz. Paris.

offparisseine.com