10 ofertas de última hora para no quedarte sin Puente de Mayo

A la hora de encontrar ofertas para escapadas cortas, la última hora no es la mejor de las consejeras. Ya te contamos que los propios expertos recomiendan casi siempre que haya una antelación de dos meses a la hora de comprar un billete, si queremos hacerlo a un precio asequible. Pero eso no quiere decir que, si aun no pudiste tomar una decisión de cara al Puente de Mayo, o no te confirman que te puedes coger esos días hasta el último momento, no haya destinos que te permitan un billete a buen precio.

Hemos resumido algunas de las ofertas de última hora que se ajustan más al bolsillo. Estas son las más interesantes de cara al fin de semana del 29 de abril al 2 de mayo, todas seleccionadas por las principales agencias de viajes como las más interesantes de entre lo que aun queda con un buen descuento.

1. París (Francia). La capital francesa se ha visto perjudicada por los diferentes sucesos de los últimos meses, por lo que hosteleros y líneas áreas han mantenido los precios algo más bajos para estas semanas. Así, es posible encontrar paquetes de dos noches de hotel y vuelos desde Madrid con Air France a partir de 329 € en Destinia.

2. Salou (Tarragona). Acercarse hasta la Costa Dorada y, de paso, combinarlo con Port Aventura es una de las opciones más económicas para un puente en familia. Dependiendo del hotel elegido, es posible encontrar ofertas desde 208 € (hotel y entradas) en Rumbo; así como desde 147 € si preferimos no ir al parque de atracciones y centrarnos en la playa y el pueblo.

3. Azores (Portugal). Disfrutar de la isla de Terceira, en el archipiélago de las Azores, es el objetivo de una de las ofertas de Puente de Mayo más interesantes de Muchoviaje.com, que ofrece vuelos, hotel y traslados a partir de 199 € (cinco días con salidas desde Madrid).

4. Arcila (Marruecos). La ciudad costera del Atlántico marroquí es elegida por muchos por sus playas. Está a 110 km. de Ceuta, pero lo normal es ir en ferry o avión a Tánger y, desde allí, recorrer los 46 km. de carretera en taxi o autobús. Con traslados, ferry desde Tarifa y dos noches de hotel, es posible encontrar paquetes de vacaciones por 115 € en Destinia.

5. Birmingham (Reino Unido). La ciudad británica se ha convertido en uno de los neuvos destinos más asequibles gracias a que ahora vuelan allí tanto Iberia Express como RyanAir, lo que ha permitido que incluso para el Puente de Mayo haya vuelos por menos de 80 €/ida y vuelta. Dependiendo del hotel, el fin de semana allí podría salir por menos de 110 €/persona, sobre todo si se reserva un hostal o un B&B.

6. Almuñécar (Granada). La costa granadina permite un retiro de media pensión en hoteles y apartamentos de cuatro estrellas a un muy buen precio, como los 54 €/noche que tienen los paquetes de media pensión más asequibles en Rumbo.

7. Hotel Bali (Benidorm). Dormir en el hotel más alto de Europa es un atractivo que los que han dejado su reserva para el Puente de Mayo para el último momento pueden disfrutar desde 88 €/noche en régimen de media pensión, lo que nos permite disfrutar de la playa todo el día sin preocuparnos de dónde vamos a cenar.

8. Alentejo (Portugal). Una escapada romántica, con botella de vino esperándonos en la habitación, desayuno y sesión astronómica en el Parque Natural del Valle del Guadiana, en Portugal, es lo que ofrece el paquete de Weekendesk en Mértola, desde 49 €/noche por persona.

9. Mojácar (Almeria). Las playas de Almería tienen una seguridad de sol y buen tiempo insuperables. Pensando en ofertas ‘solo para adultos’, el Hotel Fergus Style Palacio Mojácar (cuatro estrellas) ofrece tres noches con régimen de Todo Incluido desde 138 €/persona, así como otras ofertas en Media Pensión.

10. Lausanne (Suiza). Los que quieran ver cómo ha llegado la primavera a los Alpes, tienen en Lausanne una buena opción. La ciudad suiza es la protagonista de uno de los paquetes de última hora de Nautalia Viajes, con vuelo a Ginebra y dos noches de hotel a partir de 325 €.