Nueva York no es tan caro si tienes en cuenta estas sugerencias

Nadie tiene dudas de que Nueva York es la ciudad más cara de Estados Unidos. Así que si estás pensando en visitar esta gran y maravillosa ciudad, entonces debes de ser consciente de que tu bolsillo va a notarlo.

Pero sin embargo, también hay algunos trucos para ahorrar un poco durante el viaje y que de esta forma, el bolsillo lo note pero se resienta menos. Y de esto es precisamente de lo que vamos a hablar en las siguientes líneas: de cómo se puede ahorrar en una ciudad fantástica pero bastante cara.

Así, puedes empezar por comer en restaurantes en los que no haya servicio de mesa para poder ahorrarte la propina que te exigen los camareros. Y no te preocupes, no has de sobrevivir a base de hot dogs. Si buscas y te informas un poco encontrarás restaurantes en los que comer platos de buena calidad a un precio razonable.

Continuamos con los restaurantes, porque otra de las cosas en las que puedes ahorrar es en las bebidas. Verás que en muchos locales te servirán una jarra de agua del grifo y si no lo hacen pídela: el agua del grifo es potable y gratis, por lo que podrás reservar el dinero de la bebida para más tarde.

Nueva York | Transporte

A la hora de desayunar y aunque te resulte tentador tomarte un café Latte en un Starbucks, piensa que eso te costará el doble que un desayuno en una cafetería normal. Además en muchas puedes pedir un café y rellenarlo con la leche que quieras, pues tienen jarras con leche gratis.

En cuanto al transporte, no compres billetes sencillos para usar el metro. Compra la Metrocard y ahorra un poco al utilizar el transporte público.

Por supuesto, también se puede ahorrar en el alojamiento. Pero pese a todo siempre va a ser más caro que dormir en otro destino, así que para gastar menos debes ir en enero o febrero y reservar con bastantes meses de antelación.

Siguiendo en esta línea, si optas por alquilar un apartamento y necesitas llenar la nevera, entonces compra en Trader Joe's. Es el supermercado con precios más razonables de Nueva York.

Con estos consejos seguro que tu viaje a Nueva York resulta un poco más barato de lo que creías y puedes incluso comprar esos souvenir para los que antes no te llegaba el presupuesto.