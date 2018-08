Nueva York, paraíso de las compras también en Navidad

Cada año, los famosos grandes almacenes de la ciudad compiten con diseños de escaparates inspiradores, invitándonos a cruzar sus puertas y a comprar los productos y las marcas más famosas, y todo adornado con cintas y lazos festivos de temporada.

El gran almacén que comenzó decorando sus escaparates navideños a principios de 1870 fue Macy’s. Y por supuesto estas navidades 2017-2018 no iba a ser menos. Con el lema “el regalo perfecto une a la gente", los seis escaparates temáticos de la tienda celebran familia y tradición, e incorporan movimiento, tecnología interactiva y nieve cayendo para crear una calidad de ensueño, al igual que Santa Claus y las familias de animales. Aunque no vayas a comprar, sus escaparates se son todo un espectáculo.

The Blue Box Cafe | Tiffany & Co

En la legendaria joyería Tiffany & Co. la historia de la marca se celebra con diseños de Gene Moore, pionero en cuanto a la decoración de los escaparates navideños de la tienda y durante más de 50 años. Algo que se une al lanzamiento de un rincón especial ideal para los que quieran disfrutar de un lugar original. Y es que han inaugurado el The Blue Box Cafe en la cuarta planta de la tienda insignia en la Quinta Avenida, un restaurante y café muy especial. Además, la famosa joyería abre dos nuevas tiendas conceptuales en el Rockefeller Center y Grand Central Terminal.

Saks Fifth Avenue | Saks Fifth Avenue

Por primera vez en su historia, Saks Fifth Avenue transforma su espectáculo de luces teatrales de 10 pisos de altura y sus 14 escaparates en escenas de Blancanieves y los Siete Enanitos de Disney, y lo hace en honor al 80 aniversario de la película. Además, diseñadores de la talla de Alberta Ferretti, Naeem Khan, Monique Lhuillier y Marchesa han creado vestidos de cuento de hadas únicos para una Blancanieves del siglo XXI. Los vestidos de lujo estarán sobre un fondo de bosque de fantasía, hasta el 2 de enero de 2018.

Lord & Taylor Holiday Window Cindy Ord_Getty Images 2 | Foto: Cindy Ord Getty Images

La ochenta edición del escaparate anual de la Navidad de Lord & Taylor se titula The Best and The Brightest, con escaparates animados que muestran cinco escenas a través de un globo de nieve, y la tienda también se ha asociado con Hallmark Channel para crear una serie de escaparates a lo largo de la Calle 38 con animaciones especiales que celebran las vacaciones del canal Countdown to Christmas.

Los escaparates de Barneys 'Haas tienen este año una inspiración social y apuestan por la diversidad; una cebra arco iris es uno de los héroes de la historia y representa la inclusión universal. Escaparates como Cactus What You Preach and Bee Yourself ofrecen una estética surrealista, colorida e infantil con un mensaje profundo. Los escaparates representan cuatro eras, Primordial, Utopia, Millennium y una visión del futuro que ha sido titulada Mushroom Singularity.

Bloomingdale’s se asocia con la película navideña The Greatest Showman de Twentieth Century Fox que se estrena estas navidades y que esta, basada en la vida de P.T. Barnum. Los escaparates están amenizados con la música de la película y evocan la maravilla del circo en un diseño con el brillo de los cristales de Swarovski.

El especialista en accesorios Henri Bendel exhibe en sus escaparates intrincadas esculturas de papel en 3D creadas por Lovepop a través del arte de cortar papel. Treinta mil recortes de mariposa ensamblados a mano, además de diseños con temática de flora y fauna, que emergen de las cajas de sombreros de la firma.

Bergdorf Goodman | Bergdorf Goodman

Y el proveedor de moda de diseñadores de alta gama, Bergdorf Goodman presenta escaparates de vacaciones soprendentes. To New York With Love, es una oda a las instituciones culturales de la ciudad de Nueva York. Instituciones destacadas como el Museo Americano de Historia Natural, la Academia de Música de Brooklyn, el Museo de la Imagen en Movimiento, el Jardín Botánico de Nueva York, la Filarmónica de Nueva York, la Sociedad Histórica de Nueva York y UrbanGlass.

Pero en la caza del tesoro, es decir, en busca de las mejores compras, no es necesario detenerse en los escaparates más famosos. Las tiendas de regalos de los museos son unos de esos lugares maravillosos en los que encontrar objetos y productos maravillosos. Y además, en caso de que no puedas viajar a la ciudad, también puedes comprar online los mejores regalos para estas navidades. Por ejemplo en the Chocolate Museum and Experience with Jacques Torres hay cajas de chocolate de edición especial de 12 y 25 piezas, además de trufas de champán y macarons. La MoMA Design Store sugiere sus productos más vendidos como Kusama Pumpkins y Louise Bourgeois Eye Masks para los más chic.

Los regalos inspirados por artistas en the Whitney Museum of American Art incluyen postales de Jeff Koons, Frank Stella y otros personajes, que ofrecen el "deseo perfecto de que estuvieras aquí".

La tienda del American Museum of Natural Historytiene una variedad de adornos de dinosaurios que reflejan ampliamente al espécimen más visitado del museo, el T. Rex.

En el famoso Metropolitan Museum of Art también hay regalos estupendos, obsequios de menos de 25 dólares, ideales para viajeros con presupuestos ajustados, junto con otros artículos de lujo Desde posavasos que representan la primavera en Central Park, hasta un anillo renacentista

Para aquellos que buscan una compra de vacaciones menos tradicional, varios museos ofrecen compras retro inspiradas en la ciudad de Nueva York. Cazadoras de Bomber en la Intrepid Sea Air & Space Museum Store y joyas dell Museo de Tránsito de Nueva York, inspiradas en los tokens que alguna vez ofrecieron acceso al sistema de metro, objetos inolvidables de la ciudad de antaño.

Los regalos navideños de la New-York Historical Society & Museum incluye un acertijo sobre la historia de los trenes, y la New York Transit Museum Store ofrece trenes modelo de los principales canales de transporte de la ciudad.

Grand Central Terminal Holiday Fair | Grand Central Terminal

La Grand Central Holiday Fair se lleva a cabo en Vanderbilt Hall, una opción dentro de una de las principales estaciones de trenes de Nueva York perfecta para comprar regalos.

Las tiendas del museo que muestran los auténticos orígenes de la ciudad de Nueva York también son perfectas para las compras navideñas. En el histórico distrito de Seaport en el Bajo Manhattan, el South Street Seaport Museum con el Bowne Print Shops & Maritime Craft Center y los atmosféricos Bowne & Co. Stationers.

Podrás visitar una imprenta del siglo XIX para comprar artículos de papelería.

El American Folk Art Museum, ubicado en el Upper West Side, ofrece productos artesanales tradicionales, como juguetes, marcos, joyas y mucho más. Y el Tenement Museum, ubicado en el Lower East Side, con una exposición permanente recién inaugurada Under One Roof, celebra las historias de familias que se establecieron en el barrio durante siglos y generaciones. Un guiño simbólico al concepto es un adorno de escape de incendios actualmente a la venta, que honra la historia y el estilo de vida de los inmigrantes.

También en estas fechas encontrarás en la ciudad de los rascacielos Mercadillos. Mercados artesanales que se celebrarán solo esta temporada. El Mercado Artisan en The Bronx Museum of the Arts el 9 de diciembre, de 11 de la mañana a 18h de la tarde, incentiva las compras locales, mientras que el Queens Museum’s Winter Holiday Market el 10 de diciembre, de 11 de la mañana a 16.30 de la tarde.

Además de los mercados artesanales en los museos, hay lugares en espacios urbanos como el Astoria Market en Queens que tiene lugar los primeros tres domingos de diciembre en el Salón Principal del famoso Bohemian Hall & Beer Garden. O en Brooklyn, el Winter Flea + Holiday Market los fines de semana durante la temporada de vacaciones.

El Holiday Handmade Cavalcade, con más de 60 vendedores, es una experiencia de compra itinerante, que visitará Chelsea Market, un local emergente de Manhattan, Brooklyn Heights y Williamsburg, organizado por vendedores independientes.

Bryant Park Shops | NYC & Company Foto: Malcolm Brown

The Bust Craftacular en el Brooklyn Expo Center los días 9 y 10 de diciembre es ideal para encontrar auténticas joyitas escondidas, y. junto con las mercados de interior, hay numerosos mercados abiertos para pasear. Los nuevos en esta temporada de vacaciones son GIFTED: To NY From NY en el corazón de Times Square y Garment District Holiday Market por Urbanspace. Estos mercados siguen los pasos de famosos conocidos como el Union Square Holiday Market, Columbus Circle Holiday Market y de Bryant Park Winter Village Shops.

Columbus Circle Holiday Market | NYC & Company. Fotos Will Steacy

También es nuevo este año el Winter Wonderland Staten Island ofrece a los visitantes acceso a vendedores y proveedores de alimentos y bebidas, además de The North Pole Shoppe, una oferta única donde los niños y los visitantes jóvenes de corazón pueden construir y contar personajes invernales como renos, muñecos de nieve y pingüinos.

Nueva York en Navidad es, más que unca, el paraíso de las compras. Más información: [[LINK:EXTERNO|||https://www.nycgo.com/|||NYC & Company ]]

También te puede interesar

Torrejón de Ardoz, Capital Europea de la Navidad 2018 y el planazo de estas fiestas

5 ciudades perfectas para escaparse en Navidad