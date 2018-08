Nos vamos de tapas y picoteo ‘low cost’ por Bruselas

Bruselas no tiene por qué convertirse en un destino caro, al menos en lo que ha comida se refiere. Por la capital belga encontramos auténticos rincones gourmet en los que el bolsillo no tiene por qué sufrir y donde el estómago acabará más que satisfecho. Solo hay que saber encontrarlos, callejeando por los barrios del centro y los bulevares. Y si queremos ir a tiro hecho, nada más sencillo que apuntarse estas direcciones.

A la Mort Subite. 7, Rue Montagne aux Herbes Potagères. Pocas cervecerías están más animadas que esta durante todo el día, de 11 de la mañana a 1 de la madrugada. A un paso de las galerías de Saint-Hubert, es perfecta para los que quieren un poco de embutido y encurtidos junto a una larga pinta de cerveza local y una buena charla entre amigos. También taquitos de queso, ensaladas , tortillas y sándwiches.

Noordzee/La Mer du Nord. 45, rue Sainte-Catherine. Si eres fan del pescado a la plancha, aquí tienes tu lugar. Que no te importe que la ciudad no tenga puerto marítimo, todo lo que allí te pondrán está delicioso: navajas, langostinos, calamares, pescado blanco y azul… Pero, además, hay croquetas de quisquillas, sándwiches de marisco, hamburguesas de atún… y, claro, mejillones. Ningún plato supera los 13 €.

Maison Antoine. 1, place Jourdan. Si hay un clásico en las calles de muchos países europeos, eso es el cartucho de patatas fritas con mayonesa. Bélgica no es menos y las de Maison Antoine son las más famosas. Pero aquí el picoteo patatero se completa con decenas de salsas y salchichas, brochetas, croquetas, hamburguesas… es decir, todo y más para una comida barata y copiosa, quizás nada light, pero sí contundente.

The Sister. 3, rue Chair et Pain. Es uno de los templos belgas de la cocina ecológica y muchos platos son veganos. En su carta se puede elegir entre más de 15 variedades de focaccias italianas, pero también es perfecto para los que quieren un buen desayuno o un brunch. Además, no faltan muchos zumos, batidos y cervezas locales para beber durante todo el día.

Green Kitchen. 9, place Royale. En uno de los lugares más emblemáticos del centro de Bruselas encontramos este rincón que los domingos se llena de gente para tomar el brunch y que el resto de la semana es un éxito entre los que quieren una comida rápida y barata, desde quiches a bocadillos de todo tipo, pasando por pasta e incluso sopas y ensaladas. En el BELvue Museum, pero hay dos más en la ciudad.

