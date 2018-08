Noruega podría regalar a Finlandia la que se convertiría en su montaña más alta

A la hora de hablar de un cambio de soberanía de un territorio, lo habitual es que haya que hacerlo de un antiguo tratado, como resultado de una guerra o como consecuencia de una desgracia natural. Sin embargo, los casos de Hong Kong, Macao, Gibraltar, Menorca... no tienen nada que ver con el que podría convertirse en el regalo de cumpleaños más especial que jamás un país habrá hecho por otro.

Los protagonistas son Noruega y Finlandia. Los vecinos escandinavos comparten un par de cientos de kilómetros de frontera, la cual transcurre, entre otros lugares, por la ladera de una montaña llamada Halti. Con una altura de 1.331 metros, sería el pico más alto de Finlandia si no fuera porque el pico está completamente en territorio noruego, a 100 metros de la línea divisoria. Así, Finlandia tiene que conformarse con el Ridnitsohkka, de 1.316 metros, como punto más alto del país.

Pues bien. Una iniciativa lanzada desde Noruega ha propuesto que el país regale ese pico a sus vecinos para que tengan un nuevo pico, que sería la nueva frontera y que, por tanto sería compartido (aunque en Noruega no dejaría de ser un pequeño monte, alejado de las grandes cotas del país). Y no un regalo por cualquier cosa, sino como gesto conmemorativo del centenario de la independencia de Finlandia, que se celebrará el 6 de diciembre del próximo año.

El origen de la idea no es nuevo, ya que el entonces jefe del Real Instituto Cartográfico de Noruega, Bjørn Geirr Harsson, la propuso en los años 70. Ahora es su hijo la que la revive con una campaña en la que las redes sociales son esenciales. El éxito ha llegado incluso a los medios de ambos países. La propia televisión pública se ha hecho eco de la simpática propuesta, que en Facebook, bajo el nombre de Halti Som Jubileumsgave (Halti como regalo de cumpleaños), cuenta ya con más de 13.000 seguidores. Algunas personalidades noruegas como la propia directora del Instituto Cartográfico han aplaudido la idea.

Este gesto no significaría gran cosa realmente, ya que, además del cambio de punto más alto, no es más que entregar unas cinco hectáreas. Claro que los finlandeses ya han dicho que, de hacerse, el grado de agradecimiento que tendrían hacia sus vecinos noruegos sería máximo. Según las autoridades cartográficas de ambos países, no hay ningún impedimento legal para llevar a cabo la entrega, tan sólo haría falta un acuerdo entre ambos Estados, por ejemplo con la firma de un tratado. ¿Acabará siendo el regalo de cumpleaños más original de la historia?

