Nordkapp, donde se separan océano Atlántico y Ártico

Nordkapp siempre ha sido el gran viaje en el que los aventureros, la realeza y grandes expediciones han establecido este punto como su objetivo. Hoy en día, barcos, aviones y autobuses llegan a este lugar legendario noruego que se ha convertido en un destino popular. Debe su nombre al explorador Richard Chancellor, que en 1553 sobrepasó este cabo en su búsqueda del Paso del Noroeste.

Aurora boreal | Visti Nordkapp

En el pasado, Nordkapp era difícil de alcanzar, por eso durante siglos fue una de las mayores aventuras para los viajeros y exploradores. Hoy en día, el transporte moderno ha hecho mucho más fácil su acceso. Se puede ir en coche, autobús, barco, y hasta en bicicleta. O simplemente caminar, que es una de las opciones más recomendadas y populares, pues por el camino se disfruta de un paisaje único. El escarpado acantilado de montaña se eleva a 307 metros sobre el océano Ártico y marca el punto final del continente europeo.

Naturaleza en Nordkapp | Nordkapp

Aunque el sol desaparece en noviembre, continúa habiendo algo de luz, y quizás rayos de sol en el horizonte. Una de las cosas que más impresiona de Nordkapp es su pronunciado y escarpado acantilado que se eleva a 307 metros sobre el océano Ártico y marca el punto final del continente europeo. Todo ello convierte a este lugar en el sitio perfecto para ver las luces de la aurora boreal bailando en el cielo. ¿Qué tal suena disfrutar del suave velo del crepúsculo polar en invierno? Dejarse cautivar por las auroras boreales y experimentar la magia del invierno en Nordkapp.

Pero dadas las fechas en las que nos hallamos, mejor pensar en planes para el verano, ¿por qué no? En el Cabo Norte, el sol no se pone en los meses de más calor. Bien es cierto que no tendremos las altas temperaturas del verano peninsular, pero el sol brillando a media noches es un espectáculo de la naturaleza único.

Frailecillos | CBC

Pero no solo hay luces y sol, es también un lugar rico en flora y fauna. Su clima no deja de impresionar, pues a pesar de ser subártico la temperatura es más alta en invierno que en otros lugares de latitud similar. La razón es la Corriente del Golfo. El agua caliente proporciona puertos libres de hielo y pesquerías ricas en invierno. La vegetación es rica y variada a pesar de una corta temporada de crecimiento. Nordkapp se encuentra al norte de la línea de árboles, pero tiene cientos de especies de plantas, algunas de las cuales son muy raras. De hecho, la flora típica de estas montañas crece a nivel del mar.

Uno de los santuarios de aves más grandes de Europa se encuentra a pocos kilómetros del Cabo Norte, donde se pueden encontrar aves como águilas marinas o fraterculas, popularmente conocidos como frailecillos. También se pueden avistar mamíferos como el visón, la nutria, la liebre, yo la comadreja. En los meses de verano, de abril a septiembre, los renos de pastoreo se dejan ver bastante a menudo alrededor de la meseta de la montaña de Nordkapp.

