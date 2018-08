Ninh Binh, paisaje espectacular en el delta del río Rojo

El río Rojo nace en la provincia china de Yunnan y, tras recorrer algo más de 1.100 km., desemboca en el mar de la China Meriodional, concretamente en el golfo de Tonkín (Vietnam). Su recorrido permite todo tipo de maravillosas escenas naturales, pero es en el último tramo donde, directamente, te quedas sin palabras. Es el que corresponde a la provincia de Ninh Binh, una desconocida región que merece muchísimo la pena.

Situada a unos 100 km. al sur de Hanoi, es el extremo sur del delta del río. No nos extraña que allí naciera y se estableciera el primer Imperio de Vietnam, ya que es imposible no querer fijar tu palacio en esos paisajes, con la gran montaña Tam Diep presidiendo toda la provincia, ejerciendo de conector entre norte y sur del país. No es la única, de hecho, no faltan grandes moles de piedra, como si hubieran sido gotas, salpicando el terreno y dejando aun más bello el curso del Rojo. Y dentro de esas montañas, un montón de grutas y cuevas.

Durante medio siglo, a finales del siglo X, en la que ahora es la ciudad de Ninh Binh, se estableció la capital del Imperio vietnamita. Concretamente, la urbe llamada Hoa Lu. Hoy, las ruinas forman parte de una de las visitas más interesantes de la zona (antes, toda esa zona formaba parte de China). Entrar en Hoa Lu es, para muchos, hacerlo en un mundo histórico y misterioso, en una antigua capital muy bien conservada y que atrae precisamente por eso.

Allí se encuentra también el Templo del Rey, situado en la aldea de Truong Yen, con un jardín de 5 hectáreas de ancho, delante del monte Ma Yen, donde está su tumba. Se trata de un palacio del siglo XVII con una arquitectura que recuperaba el pasado imperial de la zona. Cuenta con numerosas reliquias, ocultas en ladrillos gruesos y pilares, así como muchas zonas de oración budista. Eso sí, para llegar a la tumba hay que subir 150 peldaños...

El pasado colonial está presente, por ejemplo, en la catedral de Phat Diem, construida entre 1875 y 1899, con cuatro cubiertas y seis conjuntos de pilares de madera de hierro que componen una red de estanques, lagos, iglesias, y cuevas artificiales. A ambos lados de la iglesia existen cuatro iglesias más pequeñas de diferentes estilos.

Sin embargo, es la naturaleza lo que más llama la atención. Poder navegar el río en una pequeña barcaza, atravesando arrozales, valles y desfiladeros de caliza es impresionante. Es el mejor camino para llegar a la gruta de Tam Coc, toda una atracción en la zona. Es, de lejos, la más bonita y se puede visitar tanto de forma tranquila como dentro de un viaje de aventura. Además, rodeada de campo, es perfecta también como relajante evasión. Las formaciones rocosas, las cuevas, el agua y el paisaje han hecho que Tam Coc se conozca popularmente como la Bahía de Halong en tierra. Más accesible que su hermana mayor, es todo un espectáculo que comienza en una pequeña barca desde la que otear 350 hectáreas de arrozales.

Las cuevas se han creado por la erosión y el paso del tiempo. Su interior tiene dos metros de altura y no faltan estalactitas, estalagmitas y extrañas y sorprendentes formas esculpidas en las rocas, vegetación y, si tenemos suerte, monos.

En Ninh Binh está el Parque Nacional de Cuc Phuong, el más grande y el primero de la historia de Vietnam. Es uno de los lugares más importantes para la biodiversidad del país asiático, hogar de cientos de especies de flora y fauna. Destacan los langures, en peligro de extinción. También hay un Centro de Primates en Peligro que, además de langures, acoge a loris y gibones. Se puede visitar y verles en su hábitat.

