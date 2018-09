7 motivos por los que Sudáfrica debería dejar de ser un destino olvidado

¿Cuántas veces has escuchado que Sudáfrica es uno de los países más bellos del mundo? Si además ha dado la casualidad de que un conocido tuyo ha viajado ya allí, estamos convencidos de que has escuchado una y otra vez todas las bondades del lugar. Y, sin embargo, probablemente nunca te hayas planteado seriamente visitarlo. Algo bastante curioso y que está provocando que, en cierta manera, Sudáfrica se convierta en un destino turístico algo olvidado. Una injusticia que hay que frenar.

Podríamos pasarnos días enteros dándote razones por las que deberías apostar por ir allí, por un viaje recorriendo todo el país, por conocer algo completamente diferente a lo que tenemos en Europa o a lo que podemos encontrarnos, por ejemplo, en Estados Unidos. Y no queremos que te pierdas la maravilla que es Sudáfrica, por lo que vamos a resumirlo todo en 7 motivos que terminarán por convencerte de que olvidar este país como destino turístico es uno de los mayores errores que podemos cometer.

-Más barato de lo que pensamos

Es lógico que cuando pensemos en un viaje a Sudáfrica nos vengan a la mente cifras estratosféricas. Y si bien los vuelos no son precisamente baratos, lo que es la estancia y los gastos de la misma serán mucho menores que en un viaje por Europa o el norte de América. Tanto el alojamiento como el transporte y la comida son mucho más económicas, incluso cuando hablamos de artículos de lujo. Una razón de peso para apostar por un viaje allí.

Sudáfrica | Flickr

-Diversidad en paisajes

La naturaleza es la protagonista en Sudáfrica. Si buscas un lugar en el que encontrar todo tipo de paisajes y maravillas naturales, este es tu destino. Además, tendrás la oportunidad de conocer la fauna del lugar a través de todo tipo de safaris y de experiencias, de manera que te unirás mucho más con Sudáfrica y con sus señas de identidad.

-Cultura

Pero no todo es naturaleza en su estado puro. Sudáfrica también cuenta con una interesantísima oferta cultural. Para empezar, estamos hablando de un país en el que conviven numerosas culturas, diferentes idiomas y religiones. Sólo con tratar de conocerlos a fondo te llevarás una experiencia única y un brutal crecimiento personal. Pero, además, nunca faltan las exposiciones, los festivales de música y de arte y otras muchas ofertas similares.

Sudáfrica | Flickr

-Deportes extremos y otras experiencias

Por supuesto, entre la naturaleza y con espectaculares paisajes de fondo, son muchas las posibilidades de practicar deportes de riesgo como puede ser el puenting o el paracaidismo. Pero además, en Sudáfrica los viajeros pueden disfrutar de experiencias únicas como por ejemplo nadar con tiburones, algo que jamás olvidarás y que prácticamente no puedes vivir en ningún otro rincón del mundo.

-Gastronomía

La gastronomía también puede ser una buena razón para viajar a Sudáfrica. Allí podrás disfrutar de platos de los que nunca has oído hablar y que quedarán para siempre en tu paladar, así como de deliciosos vinos que, al contrario de lo que puede ocurrir en Europa, no dejarán un agujero en tu bolsillo.

Sudáfrica | Wikimedia

-Ciudades espectaculares

Por supuesto, Sudáfrica también cuenta con grandes ciudades espectaculares capaces de dejarte sin habla, véase Johannesburgo o Ciudad del Cabo. Los contrastes y las diferencias que contemplarás entre unas zonas del país y otras te maravillarán y te demostrarán lo amplio que puede ser un país en todos los sentidos.

-En definitiva… Todo

Después de este repaso te habrás dado cuenta de que todo en Sudáfrica es un motivo para no olvidarla como destino turístico y para visitarla. Por si fuera poco, la meteorología siempre suele ser benevolente y el clima es templado, por lo que no te verás obligado a encerrarte en el hotel por el mal tiempo. ¿Necesitas algo más? Sí, hacer la maleta y subir al avión. No te arrepentirás ni durante un segundo.