7 montañas rusas con récords mundiales de vértigo

Los fanáticos de las montañas rusas y de la adrenalina no tienen ningún problema en esperar una larga cola si, al final, van a poder experimentar durante unos minutos una de las situaciones más increíbles y radicales del mundo: el vértigo de ser catapultados por todo un conjunto de raíles a cuál más curvo y cerrado. Hemos recorrido el planeta para descubrir siete montañas rusas que marcan un récord mundial por algún motivo concreto, casi siempre relacionado con su diseño. La más rápida, la más larga, la de mayor pendiente... la razón por la que son las números 1 basta para querer probarlas cuanto antes.

1. Takabisha (Japón). La ciudad de Fujiyoshida, en Japón, es donde se encuentra el parque Fuji-Q Highland. Allí tienen el honor de albergar esta montaña rusa que tiene el título mundial de la de mayor pendiente con un ángulo de 121°. El trayecto de un kilómetro se inicia con una caída en vertical a 62 kilómetros por hora para luego dar diversas vueltas y llegar al punto más alto a 43 metros. El recorrido se completa en dos minutos.

2. El Toro (Estados Unidos). Esta montaña rusa está hecha completamente de madera y se encuentra en el parque de atracciones Six Flags Great Adventure, en Jackson, Nueva Jersey y a apenas 105 km. de Nueva York. Tiene el mayor grado de inclinación vertical del mundo, con 76º, y es famosa por sus 55 metros de altura. Es capaz de llegar a tener una velocidad punta de 113 km/h.

3. Kingda Ka (Estados Unidos). En el Six Flags Great Adventure no solo hay una montaña rusa de récord mundial. Esta se trata de la de mayor altura del mundo (139 metros) y, además, la de la caída más larga (127 metros). Llega a alcanzar una velocidad máxima de 206 km/h en 3,5 segundos. Como anécdota hay que decir que la montaña lleva el nombre del tigre que vivía en un safari cercano.

4. Formula Rossa (Emiratos Árabes Unidos). Es la montaña rusa más rápida del mundo y se ubica en el Ferrari World de Abu Dhabi. Alcanza los 240 km/h en los primeros 5 segundos y, debido a su gran velocidad, los que la montan deben usar gafas de protección. El resto el trayecto se realiza a una velocidad media de 150 km/h. En España, Port Aventura también tendrá una montaña rusa de Ferrari.

5. Steel Dragon 2000 (Japón). Se encuentra en el Nagashima Spa Land, un parque de atracciones de Mie (Japón). Es la montaña rusa más larga del mundo con 2.478,99 metros de recorrido. Decidieron llamarla así porque fue inaugurada en el Año del Dragón del calendario chino, en 2000. Cerró tres años por un accidente, pero desde hace una década está abierta.

6. Colossos (Alemania). Situada en el Heide Park de Soltau (Alemania), fue la primera montaña rusa de madera en ser prefabricada. Además de alcanzar una velocidad de 109 km/h, es la montaña de madera más alta del mundo, marcando 59,90 m. en su punto más alto. Su decena larga de lomas es inconfundible.

7. Eejanaika (Japón). Es una de las pocas montañas rusas inscrita en el libro Guiness de los Récords. Se trata de una atracción que ofrece nada más y nada menos que el mayor número de loopings del mundo en su recorrido: un total de 14. Esas vueltas no se consiguen solo por el trazado de los raíles, sino también porque sus asientos efectúan giros de 360 grados.

Y no nos olvidamos de Shambala (España). La montaña rusa más alta de Europa con 76 m. de altura. Pero no solo eso, además tiene la caída más alta de Europa (78 metros) y es la más rápida (134 km/h) del Viejo Continente. Está en Port Aventura y, aunque no bate récords mundiales, es la número 1 de nuestro país.