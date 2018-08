Miami, el chihuahua viajero que triunfa en Instagram

No son pocos quienes han decidido abrirle a sus mascotas una cuenta de Instagram, una página de Facebook o incluso un Twitter. Desde el diseñador alemán Karl Lagerfeld, que abrió cuentas en varias redes sociales a su gata Choupette (casi 80.000 seguidores en Instagram), a la cantante Britney Spears, que hizo un Twitter a su cachorrita Hannah, famosos y no tan famosos rememoran las andanzas de sus animales de compañía en tercera persona.

Sin embargo, hay veces que la mascota llega a ser más famosa incluso que el dueño, casi siempre feliz de haberse convertido en una especie de 'community manager' del animal. El último en entrar en esa categoría es un perrito que no mide más de un palmo pero que puede presumir de haber viajado mucho más que una buena parte de los humanos con los que convive. Se trata de Miami, un simpático chihuahua que ya triunfa en Instagram.

Su propia biografía nos arranca la primera sonrisa, pues se describe como un animal viajero que se inspira “en los gnomos de jardín de Amelie y en Derek Zoolander’, el personaje que interpreta Ben Stiller en la Gran Pantalla. Y su vida bien podría ser la de un modelo internacional como el propio Zoolander, pues cuando no está posando en Santorini lo hace frente al Coliseo romano, en el Cañón del Colorado o Times Square.

El perro tiene tres años y fue adoptado por Mariana Chiaraluce, su dueña italiana, en el criadero de perros de Roma llamado That's Amore, cuando apenas tenía siete meses. Lo crió tras haber sido declarado no apto para la competición. No solo lo ha criado, sino que también le está dando una gran vida, máxime ahora que son varios miles las personas que lo siguen en redes sociales, lo que le ha permitido incluso ser invitado de honor en hoteles como los de la cadena Kimpton, especializados en mascotas.

El pasado febrero, Miami estuvo precisamente en Madrid. Se dejó ver y fotografiar en uno de los nuevos restaurantes de moda de la capital: El perro y la galleta, donde los canes, además de bienvenidos, son los protagonistas de la decoración, el nombre... (el dueño, perteneciente a la familia Fontaneda, tiene dos Jack Russell). Pero no solo allí. También en el hotel de Eric Vökel, unos apartamentos boutique donde no hay problemas en ir con nuestras mascotas; junto al oso y el madroño de la Puerta del Sol; en el Palacio de Cristal de El Retiro o en El Rastro.

Con su collar rojo, sus vestidos a juego y sus bigotes, Miami acompaña a su dueña por todo el mundo. Dicen de él que es el perro más viajero del planeta, aunque su dueña prefiere describirlo como un "chihuahua diferente, porque es más dulce y amigable que el resto de su especie".

Tienen pendiente ir a Londres, ya que la última vez que fue, Miami no pudo acompañar a Mariana. Mientras, que sea el destino, y la magia de las redes sociales, la que marque su próximo destino.