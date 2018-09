Los mejores países europeos a los que viajar con el comienzo del otoño

Lo sabemos: el fin del verano puede ser muy triste. Se acaban las vacaciones, empieza la rutina, se acaba la playa y empiezan las obligaciones. Podemos resignarnos a esto, o podemos verlo de otra manera. El fin del verano trae consigo, evidentemente, el principio del otoño, una época bellísima que además puede ser considerada la mejor para los viajeros. Las temperaturas se templan, los paisajes se llenan de colores y los precios bajan, pues empezamos a afrontar la temporada baja.

Teniendo en cuenta todo esto, una propuesta lógica: ¿qué tal empezar el otoño viajando? Os dejamos cinco países que podéis explorar en esta época del año de la mejor de las maneras, cuando sus paisajes son insuperables y hay acontecimientos que pueden hacer que disfrutéis aún más de la experiencia.

Alemania.

Hemos hablado en muchas ocasiones del Oktoberfest, el festival celebrado entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre en Munich. Es un festival dedicado a la cerveza en el que se reúnen miles de personas de todas partes del mundo en una fiesta llena de color, de buen ambiente y de cultura. Es una buena razón para visitar Alemania, pero además no es la única. Explorar Munich y sus alrededores (como el castillo de Neuschwanstein). Y podemos ir más allá y disfrutar de la llamada Selva Negra, la tierra de Hansel y Gretel, origen de leyendas y cuentos de todo tipo. La Selva Negra es uno de los parajes más bonitos del continente, y otoño es una gran época para explorarla.

Bélgica | Wikimedia

Bélgica.

No podemos decir que el otoño sea la mejor época del año para visitar Bélgica, porque es cierto que este país nos recibe con los brazos abiertos en cualquier momento, pero su capital se viste de gala en estas fechas y nos ofrece una experiencia curiosa que lleva la firma belga. Y es que en Bruselas podemos encontrar los cinco museos más importantes abiertos hasta medianoche, en una celebración cultural que no se produce en ningún otro momento. También tiene lugar la llamada Beer Weekend, otra fiesta dedicada a la cerveza que se celebra el primer fin de semana de octubre. Y si Bruselas se nos queda pequeño y queremos alargar nuestro viaje, Amberes o Brujas estarán más que dispuestos a acogernos.

Italia | Flickr

Italia.

Siempre es una buena época del año para visitar Italia, y con el otoño muchos de sus lugares más emblemáticos se llenan de encanto. Así pues, ¿qué tal unos cuantos días recorriendo el país de norte a sur? O, más bien, de sur a norte: comenzando por Nápoles, podemos ir ascendiendo hasta llegar a los Montes Dolomitas, una zona menos conocida del país que con las primeras semanas de otoño se llena de belleza. Los paisajes son insuperables y disfrutaremos de una paz que no es nada fácil de encontrar en uno de los países más reclamados del mundo.

Escocia | Flickr

Escocia.

Es muy posible que en algún momento, contemplando una fotografía o escuchando una anécdota, hayas querido visitar las Tierras Altas de Escocia. Pues bien, el otoño es el momento ideal para hacerlo. No, no vas a librarte de la lluvia, de hecho la sufrirás, pero ¿qué sería de Escocia sin este rasgo climático? Una experiencia escocesa sin lluvia casi no merece la pena, pues no entenderemos cómo viven realmente en uno de los lugares más hermosos del planeta. Sus Tierras Altas, con esta lluvia y el otoño, se llenan de color y no querremos dejar de recorrerlas. Cada lugar es especial.

Noruega | Flickr

Noruega.

Como sucede con Escocia, defendemos firmemente que Noruega debe ser visitada con la llegada del invierno y la nieve, pero es cierto que con el otoño aterriza otro fenómeno que puede interesarnos aún más: las auroras boreales. Después de descubrir Oslo y algunos de los fiordos más conocidos del país, no debemos perder la oportunidad de subir al Norte (Tromso es siempre una buena opción) para tratar de atrapar este espectáculo de colores que tiene como escenario el cielo y que nos ofrecerá una experiencia única.