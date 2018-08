Los mejores lugares de España para hacer escalada

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones y no nos cansamos de repetirlo. Viajar no siempre implica dar vueltas alrededor de una ciudad o pasar horas tumbado en la arena. Hay quien también se desplaza por su pasión, para practicar deportes que suponen una importante parte de su vida y disfrutarlos al 100%. Y es que hay lugares que son más indicados para la práctica de según que actividad, como ocurre con Australia y el surf, por ejemplo.

Pero esto no significa que España no guarde rincones en los que también podemos realizar ese deporte que tantísimo nos gusta. Por ejemplo, la escalada también se puede practicar en nuestro país y, de hecho, existen una serie de escenarios que son perfectos para ello, no sólo por las oportunidades que ofrecen al propio deporte, sino por el increíble entorno y las preciosas vistas que éste ofrece. Y todo a pocos kilómetros de nuestro hogar. Una combinación perfecta para que en ningún momento dejes de disfrutar de tu pasión.

Hemos hecho un repaso a la geografía española y hemos encontrado los mejores lugares de nuestro país para practicar la escalada. Coge papel y boli, porque vas a querer apuntártelos absolutamente todos.

Gredos | Escalar

Sierra de Gredos

La Sierra de Gredos, en Ávila, es uno de los parajes naturales de nuestro país que más se presta a la práctica de diferentes deportes, y la escalada no iba a ser menos. Son varios los lugares concretos en los que podrás escalar, algunos más complejos que otros, pero allí incluso los más principiantes tendrán opciones. Uno de los mejores lugares de España para realizar este deporte.

Pirineos | Escalar

Pirineos

Como no podía ser de otra manera, los Pirineos también están presentes en esta lista. Aunque hay quien cree que allí sólo se puede practicar el senderismo y, por supuesto, el esquí, la escalada también tiene su hueco. En la zona de Huesca, destaca el Valle de Ansó, donde los paisajes te dejarán completamente mudo. Te enamorarás perdidamente.

Picos de Europa | Escalar

Picos de Europa

Con los Picos de Europa ocurre algo similar. Son muchos los que los recomiendan para realizar rutas de senderismo para todos los niveles, así como simplemente para disfrutar de su belleza y su espectacularidad, pero allí también encontrarás diferentes cimas que alcanzar. Totalmente recomendable para los amantes de la escalada.

La Pedriza | Escalar

La Pedriza

Si vives en la capital, no tienes de qué preocuparte. Estamos acostumbrados a que se nos diga que tenemos que alejarnos mucho de Madrid para disfrutar de la naturaleza, pero bien cerca tenemos un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza, por supuesto, y de los deportes como la escalada. La Pedriza es el lugar perfecto para practicar escalada de adherencia.

Teide | Escalar

Parque Nacional del Teide

Lejos de la Península Ibérica también existen rincones perfectos para la práctica de la escalada. Un ejemplo lo encontramos en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, donde los restos volcánicos han generado formas perfectas para este deporte, que supondrán un reto y una delicia para ti.