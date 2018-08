Los mejores festivales de música en plena naturaleza de Europa

Una ronda de conciertos en pleno bosque, junto a un lago, en una pequeña isla, frente a las montañas más altas o a los pies de una playa desierta son algunas de las propuestas más interesantes que los amantes de la música pueden hacer este verano.

1. Into The Valley. Dalhalla (Suecia). Se trata de un festival de música electrónica que se celebra del 28 al 30 de julio en Dalhalla. Su mayor atractivo no está tanto en el cartel como en el lugar que lo acoge, que no es otro que un anfiteatro cavado en piedra, el cual también sirve como escenario de conciertos de ópera. El éxito del mismo es tal que muchos años se agotan las entradas para verlo.

2. Barn On The Farm. Gloucester (Reino Unido). Este festival se celebra en lo que era una antigua granja durante la primera semana de julio. Es en el condado de Gloucestershire y esto permite acercarse a la vida más rural y agreste de Inglaterra, así como estar en medio de la naturaleza. Se ha especializado en lo mejorcito de la música indie británica. Tiene un aforo para 1.500 personas.

3. Freqs of Nature - Niedergörsdorf. Berlín (Alemania). Durante cinco días, uno de los bosques y zonas verdes más importantes de la capital alemana se convierte en el escenario de un festival de música y arte experimental. Este año será del 7 al 12 de julio y llama la atención por los toques psicodélicos que lo acompañan todo en el bosque de Niedergörsdorf.

4. G! Festival. Syðrugøta (Islas Feroe). Ya solo ir hasta allí es todo un reclamo, pero si, además, podemos disfrutar de la considerada fiesta musical más salvaje del archipiélago, mucho mejor. Del 14 al 16 de julio nos espera una sucesión de grupos pop y y entre sus ritmos destacan el pop y electro. Es a los pies del mar, en un paisaje hermosísimo y entre las instalaciones no falta una sauna.

5. Nozstock. Herefordshire (Reino Unido). Ir a escuchar lo mejor del pop y la escena indie británica a un valle escondido de Inglaterra nos permitirá experimentar uno de los festivales más coloridos y extravagantes del país, que incluso cuenta con su propio concurso de disfraces. Este año se lleva a cabo del 22 al 24 de julio.

6. INmusic Festival. Jarun - Zagreb (Croacia). Una isla en medio del lago Jarun es donde se realiza este festival de música al aire libre en Croacia. A un paso del centro de Zagrebm entre los grupos que tocan este año, del 20 al 22 de junio, están Florence + The Machine o Django Djando.

7. Paredes de Coura. Viana do Castelo (Portugal). Este festival se lleva a cabo del 17 al 20 de agosto en la falda de una colina en la que es posible también acampar, de ahí que muchos aprovechen para disfrutar de la naturaleza. Este año están confirmados Whitney, Moullinex, Best Youth, Branko y Rastronaut.

8. Músicos en la Naturaleza. Hoyo del Espino (Ávila). En plena sierra de Gredos, una jornada para unir música, paisaje y buena mesa. Será el 30 de julio en Hoyos del Espino, con Manolo García como cabeza del cartel. También estará Duncan Dhu, entre otros.