Los mejores destinos para irse de vacaciones con amigos este verano

Todos soñamos con esas vacaciones con amigos en las que todo sale a pedir de boca, con un destino espectacular de fondo y muchas risas como banda sonora. Prácticamente desde que somos pequeños nos hemos imaginado cómo sería ese viaje, similar a los que tantas veces hemos visto en televisión, y cuándo llegaría el momento perfecto para hacerlo. Ahora la pregunta es… ¿Por qué no emprenderlo en 2018?

Ir de vacaciones con tu familia es maravilloso, permite que se fortalezcan los lazos y muchas veces incluso reconectar con aquellos de los que más distanciados nos sentimos. Pero hacerlo con amigos nos permite sentirnos quizá más libres, conocernos mejor a nosotros mismos y, por qué no, hacer cosas que generalmente con nuestros familiares no podemos hacer, disfrutar de aficiones que ellos no comparten. Por eso, también es recomendable hacer algún que otro viaje con tu grupo.

Aún estás a tiempo de organizar algo para este verano. Hemos recopilado una serie de destinos que son perfectos para este tipo de vacaciones y los hemos ordenado de mayor presupuesto a menor, para que todo tipo de viajeros tengan su opción perfecta. ¡Aquí los tienes!

Ruta 66 | Estados Unidos

Ruta 66, Estados Unidos

El viaje de amigos soñado por todos. Un road trip en condiciones, por la ruta más famosa del mundo: la ruta 66. El buen clima del verano en Estados Unidos te permitirá disfrutar al 100% de tus vacaciones, haciendo paradas en algunas de las ciudades más importantes del país, así como en sus paraísos naturales. ¿Y qué mejor manera de terminar unas vacaciones que visitando Los Ángeles, bañándote en Santa Mónica y perdiendo la noción del tiempo en Las Vegas?

Bangkok | Tailandia

Bangkok, Tailandia

Otro destino para carteras bastante potentes y que, además, cada año que pasa va ganando más fama es Tailandia. Si buscas una combinación de playa y turismo, este podría ser tu viaje ideal. Puedes visitar Bongkok, alguno de sus templos más conocidos y de sus santuarios de elefantes y, después, pasar unos días entre playas paradisiacas, cócteles y relajación absoluta. Además, aunque en la distancia pueda parecer muy caro, podrás encontrar opciones relativamente económicas.

Croacia | Europa

Croacia

Llegamos a Europa. Otro país que poco a poco ha ido ganándose la consideración internacional como destino turístico es Croacia. Igual que ocurría con Tailandia, unas vacaciones allí pueden ser la combinación perfecta entre turismo cultural, playa y fiesta. Además de su capital, Dubrovnik, hay algunas islas y zonas, como la Isla de Pag, que te dejarán sin aliento y se convertirán en tu rincón favorito en el mundo.

Ibiza | España

Ibiza, España

Por supuesto, en esta lista no podía faltar una de nuestras joyas en lo que a destinos turísticos se refiere. Ibiza se ha convertido en uno de los rincones del planeta más deseados por viajeros de todo el mundo, incluso por los más exquisitos. Lo bueno de la isla es que suele disponer de opciones para casi todos los bolsillos. Si buscas fiesta, playa, más fiesta y después algo más de playa… ¡No lo pienses más! Y todo ello con increíbles atardeceres.

Berlín | Alemania

Berlín, Alemania

En verano, no todo es playa. Sabemos que el 80%, quizá quedándonos cortos, de los viajeros quieren este tipo de vacaciones para esta época del año, pero si tus amigos y tú os encontráis en el otro 20%… ¡Tenemos el destino perfecto para vosotros! Berlín es una de las ciudades más interesantes y con más vida de Europa y el verano es una época genial para visitarla. Además, si tenéis algo más de presupuesto, es recomendable alquilar un coche y visitar otros rincones de Alemania, como Dresden.

Conil de la Frontera | Cádiz

Conil de la Frontera, España

Por último, pero no por ello menos importante, nos quedamos con Conil de la Frontera, en Cádiz. Otro destino en el que la arena y el mar son los auténticos protagonistas, así como pueden serlo la fiesta, el relax y el buen comer. Asimismo, posee una amplia oferta en deporte: podrás practicar surf, senderismo, kitesurf… Y todo eso por un precio menor del que puedes imaginar, lo que lo convierte en uno de los destinos más deseados del verano por grupos de amigos.