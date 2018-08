Las 5 maratones más fascinantes del mundo para amantes de los paisajes abiertos

La fiebre por las carreras se ha extendido por todo el planeta, y son las competiciones populares las que se llevan la palma. Así, cada vez hay más maratones y medias maratones por todos lados. Algunas son tan famosas que restringen el número de participantes. Otras incluso corren en tandas para diferenciar los que buscan las mejores marcas de los que solo van a divertirse.

Con tanta oferta, no es de extrañar que algunas maratones destaquen por su entorno. Son carreras fuera de lo común que se hacen en plena naturaleza, en campos abiertos y zonas inhóspitas donde el marco es tan incomparable que el riesgo para el corredor es que se quede parado, extasiado, mirando el paisaje y no corriendo. Las cinco más espectaculares las hemos recogido en este listado.

1. Maratón del Everest. No es apta para todo el mundo, ya que obliga a tener una buena capacidad pulmonar, sobre todo si tenemos en cuenta que el punto de partida está a 5.364 metros de altura sobre el nivel del mar. Es la que se corre a mayor altura del mundo y tiene lugar en mayo. Los corredores empiezan en el campamento base y se dirigen a Namche Bazaar, donde está la meta, a 3.446 metros de altura. Se atraviesan unos paisajes mágicos y todos quieren repetir experiencia.

2. Big Five Marathon. Con ese nombre solo podía desarrollarse en África. Y no, no se trata de correr delante de alguna de las grandes fieras de la sabana, pero habrá que correr como si fuera real ese peligro. Esta maratón se lleva a cabo durante el mes de junio y los corredores atraviesan la Reserva Entabeni, en Sudáfrica, donde sí que se encuentran leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos, es decir, el famoso 'big five'.

3. Marathon des Sables. No nos vamos del continente africano, pero esta vez se trata de fijar la vista en el norte del mismo. Y es que esta maratón es mucho más que una carrera sin más. Se trata de una competición de seis días en abril a través del desierto del Sahara, es decir, lo que se conoce como ultramaratón. En ella se recorren 251 kilómetros y es todo un ejercicio de supervivencia, ya que hay que dormir en el desierto, orientarse sin problema y resistir temperaturas de casi 50 °C. Casi nada.

4. Polar Night Half Marathon. Mucho menos extensa, al ser media maratón, y con temperaturas mucho más diferentes y contrastadas es la que nos espera en Noruega. Si corres mejor cuando hace frío, tu cita está en Tromsø. Cada enero se realiza una carrera cuyo gran atractivo es que nunca se ve el sol, ya que el Astro Rey nunca sale más allá del horizonte, de ahí el nombre de la maratón: la Noche Polar. Está claro que hay que tener una buena visión nocturna para correrla...

5. Great Wall Marathon - Maratón de la Muralla China. Está considerada una de las maratones más exigentes, en tanto que se corre por la muralla más mítica del planeta, o lo que es lo mismo: subiendo y bajando miles de peldaños, al ser parte de la misma por escalas y no por rampas lisas. Se realiza desde 1999 y se puede participar en la categoría maratón, media maratón o una tercera prueba menos reglada de 8.5 kilómetros.