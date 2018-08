Los mapas y planos más útiles para viajar cazando Pokemon

Si hay algo que siempre enamora a un viajero, eso es la Geografía y, concretamente, la Cartografía. Un buen mapa, jugar con el plano de metro de una ciudad, señalar sobre un callejero los lugares importantes, trazar rutas... Y lo que hasta ahora se hacía en ciudades ajenas, gracias a Pokemon Go, el juego más de moda, también se ha convertido en un hábito con nuestra propia localidad.

Los cazadores de estos simpáticos personajes se patean las ciudades con el mismo ánimo que un turista, de ahí que se vuelvan esenciales las aplicaciones, webs y demás herramientas que permiten tener el mapa Pokemon lo más actualizado posible y, de ese modo, no dejarse ninguno a pocos metros, o una Pokeparada que nos permita mejorar en el juego.

Estos son algunos de los mapas que te ayudarán a conseguir tu objetivo.

Skiplagged. Se trata de un mapa que ha sido creado por una compañía especializada en buscar vuelos baratos, por lo que aprovecha el tirón del juego para, de paso, presentarnos oportunidades de coger un avión. Se muestra en el mapa todo el planeta y en él se ubican los Pokemon en tiempo real. Muestra la silueta del personaje, aunque no su imagen. Al pulsar, tendremos el nombre del mismo y el tiempo que nos queda hasta que desaparezca de ese lugar. Cuenta, además, con un botón llamado Directions que nos conecta con Google Maps para saber cómo llegar directamente hasta allá. Skiplagged

FastPokeMap. Esta aplicación permite también saber en tiempo real dónde se encuentran los Pokemon a partir del plano de calles de una ciudad. En este caso, en vez de con la tecnología de Google, se ha utilizado la cartografía de OpenStreetMap. Además de saber qué personaje es, al aparecer el dibujo del mismo, tenemos la oportunidad de descubrir si estamos a tiempo o no de hacernos con él, ya que nos muestra el tiempo restante hasta que desaparezcan. Fastpokemap

Poke Radar. Para muchos, la mejor forma de completar la Pokédex, ya que en él, además de mostrarse todo el planeta de un golpe de vista, han intervenido nada menos que millones de jugadores. Sí, porque es un mapa creado por las aportaciones que la comunidad de cazadores de Pokemon de todo el mundo ha ido formando a partir de sus propias cacerías y encuentros. Funciona como aplicación en todo tipo de móviles y permite buscar por el personaje exacto que queremos añadir. pokemonradargo.com

Pokemon Map Go. Sencillo, intuitivo y algo exagerado en sus resultados, si no se concreta mucho el espacio. Así es este mapa que, sobre un plano de Google en colores oscuros, añade los personajes que se pueden ir cazando por las diferentes ciudades. Solo hay que incluir una localización y nos los muestra en tiempo real. Pero, cuidado, si no somos muy concretos en la dirección, nos pueden salir cientos, sobre todo en las grandes ciudades. pokemapgo.org