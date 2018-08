Una maleta-abrigo, la pesadilla de las aerolíneas lowcost

Seguro que más de una vez no has podido llevar contigo todo el equipaje que necesitabas porque la maleta de mano ya no daba más de sí y no podías permitirte pagar el extra de facturación (bien por dinero o por no perder más tiempo del necesario esperando en la sala de Llegadas a que tu maleta apareciera por la cinta de equipajes). Es un panorama que se intensificó especialmente tras la llegada, hace ya más de una década, de las líneas de bajo coste, que permitían billetes más baratos a cambio de encarecer otros servicios.

Para poder sortear este tipo de impedimentos sin tener por ello que saltarse las reglas que impone cada aerolínea a la hora de decidir qué se permite y qué no al embarcar en el avión en materia de equipaje, han surgido diferentes iniciativas a cuál más original. Una de las últimas nos llega desde Bulgaria. Y es que allí han desarrollado un invento muy especial: el JakToGo.



Capacidad de los tres modelos de JakToGo. Foto: JakToGo.

A medio camino entre el abrigo, la casaca, el poncho y la bolsa de viajes, se trata de una prenda que permite, gracias a una multiplicación de bolsillos de gran tamaño, llevar en ellos hasta el equivalente de 10 kilos de peso extra, así como un volumen de unos 20 litros de capacidad. Lo más curioso es que esta prenda, a su vez, se puede convertir en una bolsa de viaje convencional, por lo que, en el caso de que no sean necesarios sus bolsillos extra, se basta por sí misma como equipaje de mano.

Eso sí, si necesitamos esa ayuda, toca abrirla completamente (tiene juegos de cremalleras y velcros) y aprovechar tanto los bolsillos delanteros como los traseros. Además, se puede comprar a juego con nuestra ropa, ya que las hay disponibles en negro, en azul marino e incluso en marrón imitando a cuero y a tejido vaquero (la sensación con este último modelo es el de llevar puesto un peto algo surrealista).

Los diferentes modelos de JackToGo se pueden comprar a través de la tienda online de los creadores del mismo. El modelo clásico está disponible desde 80 €, aunque el de tejido vaquero es el más caro, con un precio de 180 €. No se asegura una norma estilística decente. De hecho, no hay nadie que quede favorecido con el híbrido maleta-abrigo puesto, pero, como consideran sus creadores, aquí de lo que se trata es de hacer fuerte el refrán 'ande yo caliente y ríase la gente' y entrar en el avión con todo lo que necesitamos.

Claro que, para gustos... y es que el JackToGo fue presentado dentro de la Vogue Fashion Week de Ámsterdam de hace dos temporadas, así como se hicieron eco del mismo celebridades como Pérez Hilton.

Todo un invento que seguro no ha gustado mucho a las aerolíneas lowcost.

Más información:

JakToGo