MahaNakhon, el rascacielos pensado para los amantes de Minecraft

Aunque ahora todo el mundo tiene a los Pokemon en el punto de mira de la actualidad, hay otros videojuegos clásicos que también reivindican su espacio. Uno de ellos es el Minecraft, de los más jugados del mundo y que se diferencia por la pixelización de sus personajes, decorados, herramientas… Creado por el sueco Markus ‘Notch’ Persson en 2009, se podría decir que da el salto de la pantalla a la realidad de la mano de otro europeo: el arquitecto alemán Ole Scheeren, autor del MahaNakhon, el primer rascacielos pixelado de la historia.

Como si estuviera creado para los amantes del juego, no se trata de un gran edificio más. Recién inaugurado, estamos hablando del rascacielos más alto de Tailandia y ya son muchos los que no entienden el skyline de Bangkok sin este gigantesco inmueble de 315 metros de altura y 77 plantas. No es la primera vez que Scheeren sorprende, ya que es el autor de la torre CCTV de la televisión china en Pekín o del edificio Interlace de Singapur, que se alzó con el premio al Edificio del Año en 2015 y que muchos dijeron que era como un Tetris (seguimos jugando a videojuegos clásicos).

El nuevo MahaNakhon es muy llamativo, pero es cuando se ilumina durante el atardecer y la noche cuando resulta más sorprendente, ya que es cuando su pixelización es más palpable. Los juegos de luces permiten recorrer la silueta y crear magia, con espectáculos que, al menos por ahora, se suceden dos veces al día, como ocurre en otros edificios emblemáticos como la torre Eiffel de París.

El rascacielos ya es todo un protagonista del turismo en Bangkok, pero también por su interior, ya que dentro se encuentran tiendas de lujo como Dean & Deluca, el Bangkok Edition Hotel, 200 apartamentos de la hotelera Ritz-Carlton e incluso oficinas de medios de comunicación, restaurantes de lujo (de Morimoto y Joël Robuchon, entre otros)…

Toda una maravilla que nos espera en el distrito de Sathon para amantes de Minecraft y, también, para los que nunca han jugado pero les encanta la arquitectura más novedosa.

Más información:

Turismo de Tailandia