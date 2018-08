Una luna de miel en Big Sur, California

En un lugar especial, un paraje natural romántico y bellísimo, Post Ranch es el mejor destino para una luna de miel que recuerdes toda la vida. Ofertas para recién casados de entre dos y cinco noches, para comenzar una vida juntos en un contexto mágico, rodeados de altísimas secuoyas, majestuosas montañas, espectaculares acantilados, fauna marina y vistas sin fin del océano Pacífico. Abrazando la excepcional costa oeste de los Estados Unidos, integrado en la belleza de California, Post Ranch Inn es un refugio tranquilo. Las 39 habitaciones de que dispone, mezclan la elegancia rústica de una casa privada, con el lujo y la comodidad, y ofrecen impresionantes vistas al mar o a la montaña. Post Ranch es un destino en el que relajarse y volver a conectar contigo mismo, con tu pareja o con la naturaleza. Con esto en mente, las habitaciones no incluyen televisores o relojes con alarma. La edad mínima de los huéspedes es de 18 años de edad y no se permiten mascotas. Ubicado en la Hihway 1, en Big Sur, Post Ranch Inn es uno de los mejores resorts de California. Dispone de un espectacular Spa con tratamientos rejuvenecedores, y dos piscinas spa infinitas climatizadas Jade y Meditación con vistas que unen el mar y el cielo. Se mantienen a una temperatura constante. Una piscina climatizada y un centro fitness con equipo aeróbico, pesas y máquina de subir escaleras. Un restaurante en lo alto de los acantilados, con vistas impresionantes para almuerzos, desayunos y cenas. El restaurante Sierra Mar, ofrece una experiencia poco convencional de alta cocina, el Chef Ejecutivo John Cox presenta creaciones con productos locales con una cocina innovadora y de inspiración. Para quienes no quieran perderse la belleza de Big Sur, hay actividades como yoga por la mañana, caminatas guiadas, observación de estrellas con su telescopio celestial o avistamiento de ballenas. Explora el Faro del Sur y sus edificios de la estación de luz, un Parque Histórico del Estado de California, encima de una roca volcánica espectacular cerca de la costa en Big Sur . Pasa un día en el Instituto Esalen, 12 millas al sur, 19 kilómetros. Es una escuela de superación en una gran variedad de áreas. Construido sobre aguas termales que se filtran de los acantilados encima del océano, Esalen ha sido durante mucho tiempo un hogar para aquellos que buscan la iluminación. Los clientes del hotel pueden disfrutar de un pase de un día que incluye el acceso a las aguas termales, su filosofía y el almuerzo. Pasa por el puente Bixby, 15 millas al norte, 24 kilómetros. El icónico puente es uno de los más altos de tramo único sobre un arco de hormigón del mundo. Más de 700 metros de largo y 79 metros de altura, es sin duda, el lugar más fotografiado de la ruta costera. Y no te olvides del encanto de la ciudad de Carmel, de acercarte a Monterey, ni de disfrutar de la belleza natural de la costa central de California con actividades al aire libre, restaurantes y tiendas. Un destino diferente que no te decepcionará.