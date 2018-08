5 lugares de récord para celebrar el Día Mundial del Sushi

El 18 de junio es un día que los amantes de la gastronomía japonesa tienen marcado en el calendario. Se celebra el Día Internacional del Sushi y toca reverenciar a una de las comidas más adictivas y con más seguidores del planeta como corresponde. No solo cogiendo nuestros palillos y eligiendo un menú de maki, sushimaki, tufomaki... sino también recorriendo los lugares que han marcado récords con este plato japonés como protagonista. ¿Nos acompañas?

1. El Museo del Sushi más grande del mundo. Shizuoka, a medio camino entre Tokio y Nagoya, tiene el honor de contar con el primer museo del sushi de Japón. Se encuentra en el S-Pulse Dream Plaza y tiene nada menos que dos plantas, siendo la primera de ellas de acceso gratuito. Allí nos enseñan todo lo relacionado con el sushi, además de aprender todo tipo de trucos para hacerlo como un experto sushiman. Además, hay hasta 10 tiendas diferentes dentro del centro comercial dedicadas en exclusiva al sushi, por lo que es imposible no hacerse con las herramientas más curiosas. El complejo se compone también de un parque de atracciones, por lo que las compras se complementan con, por ejemplo, un paseo en una gran noria.

2. El restaurante de sushi con más estrellas Michelin. Tener tres estrellas Michelin sirviendo sushi es un reto. Lo ha conseguido el restaurante Sukiyabashi Jiro, que se encuentra en un edificio de oficinas de Tokio y que para muchos japoneses es, sin duda, el mejor del mundo a la hora de servir este platillo. No es de extrañar, por tanto, que el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, llevara allí a cenar a Barack Obama, presidente de Estados Unidos, en una de sus visitas al país. El pescado que allí se sirve es del mercado de Tsukiji y es un negocio familiar en el que lo principal es la calidad de la materia prima. Se come con las manos y no hay salsa de soja o wasabi que enmascare el sabor del pescado.

3. El sushi más caro del mundo El honor de haber elaborado el rollo de maki más caro del planeta le corresponde al chef Angelito Araneta Jr., que incluso le sirvió para entrar en el Libro Guinness de los Récords. Este cocinero creó un plato de sushi valorado en algo menos de 2.000 dólares la pieza, para lo cual utilizó ingredientes muy exóticos y caros, como la sustitución del alga por una hoja de oro de 24 quilates, a la que se añadía una decoración de diamantes africanos de 20 quilates en su remate. Otra cosa es cómo estaría al comerlo... Por cierto, Araneta tenía ya el récord gracias a una receta que unía foie, pepino, mango, azafrán... y que costó 4.300 dólares en total. Su restaurante está en Manila (Filipinas)

4. El sushi más vanguardista del mundo. Romper con lo establecido, hasta conertirse en el restaurante de sushi más alternativo del planeta. Esto es lo que se ha conseguido en SenYa, un local especializado en sushi del East Village de Nueva York, abierto hace poco más de un año, y con un chef, Kenneth Choo, que ofrece recetas de Osaka del siglo XVIII, pero que presenta sus resultados en sushis perfectamente poliédricos, con esquinas y formando rectángulos perfectos. Está en el 109 de la First Avenue de Nueva York y hace furor en Manhattan.

5. El restaurante de sushi más antiguo de España. En el Tokio Imperial de principios del siglo XIX comenzaron a proliferar los restaurantes especializados en sushi. Había muchos más que de fideos. Sin embargo, fuera de las islas japonesas, hubo que esperar mucho más. Fue en los años 60 del siglo XX cuando se crearon como tal en Los Ángeles y Nueva York. Se conocía desde finales del XIX; pero hasta entonces se servía en fiestas y recepciones. En España presume de ser el más antiguo el restaurante Fuji de Las Palmas de Gran Canaria, con 49 años de historia, pues abrió en 1967.