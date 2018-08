10 lugares que visitar si eres fan de Harry Potter

La gran mayoría de los seguidores de Harry Potter hemos buscado, en algún momento, sentirnos parte de la saga de forma especial. Una vez aceptado el hecho de que jamás recibiremos la carta que nos convierta en alumnos de Hogwarts, queda buscar otro tipo de experiencias similares que nos acerquen un poco más a una de las sagas literarias y cinematográficas más famosas de todos los tiempos.

El fenómeno ha sido tal que en los últimos años han surgido, alrededor de todo el mundo, diferentes lugares que podrían considerarse sitios de peregrinación y que cumplen esta función: adentrarnos en el mágico universo creado por J.K. Rowling. Os dejamos una lista con aquellos que debéis visitar al menos una vez en la vida, aunque no sea en escoba.

1. The Wizarding World of Harry Potter, Orlando

Orlando | Flickr

Obligatorio comenzar nuestro tour con esta visita. Dentro del parque temático de 'Islands of Adventure', en Orlando, se encuentra esta pequeña réplica de una parte muy importante del universo de Harry Potter: el castillo de Hogwarts y el pueblo de Hogsmeade. Podrás disfrutar de diversas atracciones, como una montaña rusa que simula un vuelo en hipogrifo. El principal atractivo, sin embargo, es otra montaña rusa que te llevará a dar un paseo en escoba, justo después de haber pasado por reproducciones de lugares tan míticos como el aula de defensa contra las artes oscuras o el despacho de Albus Dumbledore, el director del colegio. Casi nada.

2. Warner Bros. Studio Tour, The Making of Harry Potter, Londres

Studio Tour, The Making of Harry Potter | Flickr

Sus puertas abrieron en 2012 y no ha dejado de recibir visitantes desde entonces. Gracias a este recorrido visitarás varios de los escenarios donde se grabaron populares escenas de la saga, pues cuenta con dos sets de rodaje, y también podrás apreciar por ti mismo piezas de vestuario y de atrezo que reconocerás al instante. Incluso caminarás por el Bosque Prohibido, disfrutarás de la Cerveza de Mantequilla y podrás hacerte con una buena colección de Grageas de sabores con las que, ya sabes, tienes que tener mucho cuidado.

3. Mercado de Leadenhall, Londres

Mercado de Leadenhall | Flickr

La ciudad inglesa está repleta de localizaciones que nos recordarán a la saga y esta es una de las más visitadas. Se trata de un centro comercial de estilo victoriano donde se recreó el Callejón Diagón; las fotos que podrás tomarte en el lugar te harán ser la envidia de todos los muggles.

4. Castillo Alnwick, condado de Northumberland

Castillo de Alnwick | Flickr

La residencia de los duques de Northumberland se encuentra en la frontera con Escocia y ha servido, también, como escenario para grabar varias escenas exteriores de Hogwarts. Lo reconoceréis de inmediato. Tiene casi mil siglos de antigüedad, lo que hace aumentar la magia a su alrededor.

5. Viaducto Glenfinnan, Fort William (Escocia)

Viaducto Glenfiannan | Flickr

¿Cómo se llega a Hogwarts? Lo sabéis bien: desde un tren que parte del Andén 9 y tres cuartos, en la estación King's Cross, y que pasa por este viaducto cuya localización es real: se encuentra cerca de Fort William, en Escocia. Además de ser un lugar espectacular para visitar, como todos los paisajes escoceses, podrás ver pasar uno de los cuatro trenes que circulan al día, incluso acercarte por completo y hacerte varias fotos de recuerdo bajo el viaducto.

6. Elephant House, Edimburgo

The Elephant House | Flickr

Nos quedamos en Escocia para visitar un lugar simbólico: una pequeña cafetería situada en la capital del país donde J.K. Rowling escribió buena parte de la historia de nuestro mago.

7. Biblioteca Trinity College, Dublín

Biblioteca Trinity College | Flickr

La biblioteca más famosa de Irlanda fue también un escenario importantísimo en Harry Potter que Hermione Granger supo apreciar más que nadie: evidentemente, hablamos de la biblioteca de Howgarts. Seguramente te invada más de un escalofrío enfrentándote a sus largos pasillos y sus altos techos que, precisamente, parecen sacados de cualquier historia de fantasía.

8. College of Wizardry, Czocha (Polonia)

College of Wizardry | College of Wizardry

Aunque es una experiencia más exclusiva que todo lo anterior, no deja de ser fascinante. Ser alumno de Hogwarts es imposible, de acuerdo, pero esta iniciativa te ofrece una experiencia (casi) similar. Durante cuatro días podrás disfrutar en el castillo de Czocha, en Polonia, de (casi) todo lo que significa ser mago: asistir a clases de pociones, conocer criaturas mágicas, acudir a bailes ambientados en este universo... Nunca has sido un muggle cualquiera y podrás demostrarlo.

9. Torneos de Quidditch

Quidditch | Antena3.com

No podemos ofrecerte una localización concreta porque lo cierto es que, aunque parezca imposible, en los últimos años han aumentado el número de torneos del deporte mágico de Harry Potter. Así que te animamos a que realices un trabajo de investigación: busca alguno cercano a la zona en la que vivas, seguro que lo encuentras. De acuerdo, las escobas no vuelan, pero lo que vas a ver no te va a dejar indiferente.

10. Restaurante - Cafetería Pudding Diagonal (Barcelona)

Cafetería Pudding Diagonal | Cafetería Pudding Diagonal

Terminamos en España porque, sí, aquí también podemos disfrutar de la magia de Harry Potter. En Pudding Diagonal cada rincón está inspirado en nuestra saga: tres plantas plagadas de detalles mágicos, desde los estandartes de las casas de Hogwarts colgando del techo en forma de banderas hasta estanterías repletas de libros y lechuzas que decoran el lugar. Para no perdérselo.