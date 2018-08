Los lugares de España y sus eventos que no podrás perderte en 2018

Viajar fuera de nuestras fronteras es una experiencia espectacular, pero también lo es descubrir a fondo España. Un país bellísimo, un país de contrastes, en el que la naturaleza te dejará sin aliento, así como su historia, sus grandes ciudades, sus pueblos de playa… Cualquier momento es bueno para viajar a todos nuestros rincones y para abrir los ojos y apreciar lo que tenemos ante ellos. Existen muchísimas excusas para que nos animemos a visitar esos lugares de nuestro entorno que aún no conocemos, pero sabemos que muchas veces necesitamos un empujón extra para hacerlo.

Precisamente por eso, hemos revisado el calendario de este año 2018 y hemos señalado todos esos eventos a los que merece la pena acudir, aprovechando de esta manera para conocer mejor algunos rincones de nuestro país. Fiestas tradicionales, exposiciones, celebraciones… Este año va a estar plagado de momentos memorables que no puedes perderte. Es hora de organizar los meses que quedan por delante y llenar las hojas del calendario con viajes increíbles. ¡Estos son los que no puedes perderte!

Tenerife | Tenerife

Carnaval de Tenerife y Carnaval de Cadiz

No podíamos hacer otra cosa que comenzar con el Carnaval, esa fiesta en la que se nos permite ser más libres, más nosotros. En España contamos con varios que son realmente maravillosos, pero nuestra recomendación es que vayas o bien al de Tenerife, uno de los más admirados a nivel internacional, o al de Cadiz, donde vivirás el espectáculo de las chirigotas. Ambos lugares son maravillosos y, además, te permitirán conocer zonas preciosas de nuestro país.

Las Fallas de Valencia | Valencia

Las Fallas de Valencia

Seguimos con las fiestas más conocidas de nuestro país. Si aún no has vivido unas Fallas en Valencia, no puedes esperar más. Estamos hablando de una de las fiestas más particulares y bellas de España, en una ciudad maravillosa de la que te enamorará cada rincón. Además, este año encontramos una razón más para ir. En 2018 se celebra el 20 aniversario de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por lo que contarán con una programación especial que podrás disfrutar también.

Semana Santa en Sevilla | Sevilla

Semana Santa en Sevilla

Seas o no seas religioso, la Semana Santa de Sevilla debe ser un imprescindible en tu lista. Arte, tradición y una vida increíble en las calles de la ciudad. La belleza es aún más protagonista en la capital andaluza durante esos días, por lo que será imposible no caer rendido a sus pies. Recordemos también que Sevilla ha sido nombrada la mejor ciudad a la que viajar en este año por Lonely Planet. ¿Necesitas algo más?

Córdoba y sus patios | Córdoba

Córdoba y sus patios

Hablando de Andalucía, de belleza y de vida en las calles, no podíamos olvidarnos del Festival de Patios de Córdoba. Una tradición que ya ha logrado atraer a viajeros de todos los rincones del globo y que deja sin palabras a todo el que la contempla.Siempre a principios de mayo, los vecinos de la ciudad decoran con muchísimo gusto sus patios, que se llenan de macetas y flores de mil colores. ¡Maravilloso!

Asturias está de celebración | Asturias

Asturias está de celebración

Este 2018 es el año perfecto para visitar Asturias, porque todo parece indicar que vayas en la fecha que vayas te encontrarás alguna celebración. Se cumplen 1.300 años de los orígenes del Reino de Asturias, 100 de la Coronación de la Virgen de Covadonga y también 100 de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Como bien imaginarás, la región ha preparado todo tipo de actividades para celebrarlo y tú no puedes perdértelas.

León y su gastronomía | León

León y su gastronomía

Si hay algo en lo que España siempre ha destacado es en su gastronomía. Este año, León ha sido nombrada la Capital Gastronómica de nuestro país, por lo que durante el 2018 será el destino ideal para todos los amantes de la comida, de los productos de calidad y de los platos perfectos. ¡No puedes faltar!

La Universidad de Salamanca cumple años | Salamanca

La Universidad de Salamanca cumple años

Este año 2018 celebramos muchas cosas, como puedes ver, y una de ellas es el 800 cumpleaños de la Universidad de Salamanca, una de las más famosas de nuestro país y de Europa. Con motivo de este aniversario, la ciudad ha organizado diferentes eventos que incluyen incluso conciertos de artistas internacionales del nivel de Bob Dylan.