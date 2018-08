Los lugares de Donald Trump en Washington

El nuevo presidente de Estados Unidos no tendrá que echar de menos alguno de sus hoteles, ya que bien cerca, en la misma avenida Pennsylvania, se encuentra el Hotel Trump, un establecimiento de lujo recién estrenado que cuenta con 263 habitaciones y donde la más barata cuesta unos 700 dólares y 18.750 por la más cara. Es la Trump Townhouse, que dispone de un comedor para 24 personas. Esta suite de 600 metros cuadrados con entrada privada costará 100.000 dólares la noche, con un mínimo de cinco noches de reserva, para el 20 de enero del 2017 cuando preste juramento el presidente de EEUU.

Hotel Trump | Hotel Trump

Seguro que el Hotel Trump dará cobijo a alguno de los mandatarios que visiten al nuevo presidente del país y se suma así a una lista de establecimientos de lujo, como son el hotel The Jefferson, con una esmerada atención al cliente, pantallas planas incrustadas en los espejos del baño y una magnífica cocina franco-americano en el restaurante Plume, así como un spa de lujo con vinoterapia (que rinde homenaje al amor de presidente Jefferson por el vino). El acogedor Hay-Adams, con 144 habitaciones, se encuentra al otro lado de la calle de la Casa Blanca. Cuenta con un bar muy conocido en la ciudad, llamado apropiadamente Off the Record. En general, el servicio es cálido y atento, y las habitaciones son luminosas y con estilo. A ellos se añade el servicio impecable del Four Seasons Washington, con 211 habitaciones y donde cada conserje es un miembro de Les Clefs d'Or, la prestigiosa organización de conserje con apenas 3.000 miembros en todo el mundo.

Hotel Hays Adams | Hotel Hays Adams

Seguro que podrá verse al nuevo presidente de Estados Unidos en restaurantes como Marcel's, con una cocina francesa con un toque de flamenco gracias a la herencia belga de su propietario, Robert Wiedmaier. Tampoco será extraño que visite espacios como los dos estrellas Michelin, Pineapple & Pearls, que muestran una variedad de influencias y busca recrear la comida de todos los días. El menú cuesta entre 225 y 250 dólares por persona. O en The Inn at Little Washington, que ofrece una cocina francesa clásica y ecléctica. El restaurante pretende recrear una casa campestre sofisticada. Hay menús a partir de 200 dólares por persona. O un brunch dominical con champán en el hotel cinco estrellas Fairmont. En otro restaurante dos estrellas de la ciudad, como es Minibar, del español José Andrés, será más difícil encontrarlo, ya que ambos mantienen un litigio por romper un contrato por gestionar un restaurante de comida española en la capital estadounidense. Y más porque el cocinero español hizo campaña por su rival, Hillary Clinton.

Chef Robert Wiedmaier | Restaurante Marcel's

Tampoco será raro que Trump visite Good Stuff Eatery, conocido por servir las mejores hamburguesas de la capital. No sabemos si, como hizo Obama, se acercará al archifamoso 50 Bens Chilli Bol, famoso por sus perritos con guindilla.

Good Staff Eatery | Good Staff Eatery

Trump podrá seguir comprándose sus trajes Brioni en la tienda que la firma de origen italiano ha abierto recientemente en el Hotel Trump. En el centro de la capital estadounidense él o su esposa Melania, amante de las firmas de lujo, podrán visitar el CityCenterDC, con tiendas como Hermès, Dior o Boss y con los grande almacenes Macy's, donde se puede encontrar la línea de ropa del magnate inmobiliario, Donald J Trump Collections. En Chevy Chase él y su familia podrán comprar en tiendas exclusivas de firmas como Ralph Lauren o en joyerías como Tiffany, Bulgari o Cartier. Y en Mazza Gallerie encontrará tiendas como Saks Fifth Avenue o Neiman Marcus, que en Nueva York estaban muy muy cerca de su torre. Para sentirse como en casa.