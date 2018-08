Londres acoge 'Amy Winehouse: Un retrato familiar'

Las letras de Amy y sus canciones siguen con nosotros. Su rítmica de blues se hizo mundialmente famosa con su They tried to make me go to rehab I said, no, no, no. La familia de la artista ha decidido compartir fotografías y objetos personales en una exposición sobre su música. Para hacerlo posible su hermano Alex y su cuñada Riva han colaborado con el Museo Judío de Londres.

La familia ha dado al Museo Judío acceso a las pertenencias más preciadas de Amy, como su guitarra, su colección de discos y trajes emblemáticos. Esta exposición cuenta con muchas fotografías no vistas de la vida familiar de la cantante. Éstas revelan sus raíces judías. Sus estrechas relaciones familiares, las cenas del viernes por la noche y el barmitzvah de su hermano Alex son algunos de esos momentos capturados.

Amy Winehouse en su infancia | Beit Hatfutsot

Una de las curiosidades de esta exhibición son las fotografías vintage de su amada abuela Cynthia, que podrían revelar la posible fuente de inspiración del estilo distintivo de Amy. Como se venía percibiendo desde el principio, las fotografías son una parte muy importante de la exposición, de hecho, la maleta maltratada estará también expuesta.

La exposición explora las muchas historias sobre Amy Winehouse -la estrella musical, su estilo de vida del rock'n'roll, sus altos y bajos-. Amy Winehouse: Un retrato familiar llevará al visitante más allá del bombo para mostrarles un lado más privado, y lo que ella significó para su hermano.

Parte de la muestra dedicada a la artista | CBS San Francisco

Esta recopilación de pedacitos de la vida de Amy Winehouse se inauguró en la capital británica en el verano de 2013, y desde entonces ha recorrido internacionalmente el Museo Judío de Viena, el Museo Beit Hatefutsot de Tel Aviv y el Museo Judío Contemporáneo de San Francisco.

Es una oportunidad única para descubre a la mujer detrás de la música y más allá del prominente eye-liner. Esta exposición íntima y conmovedora acerca a los visitantes a la vida de una hermana muy querida. Los artículos expuestos reflejan el amor de Amy por su familia, Londres, la música y la moda.

Los vestidos de Amy Winehouse | Left Magazine

La directora del Museo Judío, Abigail Morris, recordaba que Amy Winehouse no solo era increíblemente talentosa, icónica e inspiradora, sino que también fue una chica judía del Norte de Londres. Y qué mejor lugar que el Jewish Museum, en Camden Town, para contar su historia.

A pesar de la fama, Amy era y seguirá siendo esa chica judía londinense, que formó parte de la Brigada de Chicas Judías. Era una melómana empedernida que logró dedicar su vida a su mayor pasión, la música.

Seguro que te interesa

Las exposiciones que no puedes perderte este año en España

Cinco museos imprescindibles de arte contemporáneo