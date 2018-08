Leonardo DiCaprio también tiene su propio hotel y no todo es lujo

Aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, los actores de Hollywood, entre otros artistas, no sólo trabajan de cara al público, delante de una cámara, interpretando esos papeles que tantas y tantas veces logran emocionarnos, horrorizarnos, enfadarnos, enamorarnos o hacernos reír. Algunos de ellos optan por seguir otras carreras profesionales de manera paralela y por, además, aprovechar la posición influyente de la que disfrutan para defender causas que consideran justas y que muchas veces no tienen la voz y la fuerza que merecen. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Leonardo DiCaprio, considerado por todos como uno de los mejores actores de su generación y del momento actual. El estadounidense lleva un tiempo dedicando gran parte de sus esfuerzos a luchar por la defensa de la naturaleza, de nuestro entorno y de los seres vivos que habitan nuestro planeta. Y en plena lucha, DiCaprio ha decidido abrir un complejo turístico de lujo.

El actor entró hace años en la industria hotelera, pero este 2018 marcará para él un antes y un después, puesto que ha sido la fecha escogida para la apertura de ‘Blackadore Caye, A Restorative Island’, este complejo turístico del que hablamos en el que el lujo y la exclusividad son protagonistas. Pero no todo son playas paradisiacas y relax, este proyecto de Leonardo DiCaprio, como gran parte de los que desarrolla desde hace tiempo, busca tener un importante impacto en la naturaleza y en la sociedad. Y es que la idea de todo el resort es ser completamente sostenible y, además, ayudar a la conservación y al crecimiento y mejora de la isla, así como de las especies animales y vegetales que la habitan.

En cuanto a las instalaciones del complejo, la exclusividad ha sido la máxima que se ha seguido en su concepción. Estará formado por un hotel de gran lujo, así como algunas viviendas, también de lujo, para alquiler y otras para compra. El hotel estará dedicado al relax y al bienestar, ofreciendo diferentes servicios dentro de este marco, como, imaginamos, spa y tratamientos que harán de tu estancia allí una verdadera experiencia en el paraíso. Todo esto situado en un entorno de lujo. Y es que el lugar escogido por Leonardo DiCaprio para desarrollar este proyecto es una isla privada que compró hace tiempo y que se encuentra al lado de Belice, en pleno Caribe y con la barrera de coral muy cerca.

Pero, como hemos dicho, no todo es lujo. No esperes encontrarte aquí el típico ‘todo incluido’ del que tanto hemos oído hablar. Si disfrutas de una estancia en este resort no te faltará de nada, pero todo lo que consumirás será orgánico, sostenible y vendrá, a poder ser, de la propia isla. Sin ir más lejos, todas las frutas y vegetales que se ofrezcan en el hotel y demás habrán sido cultivadas en un huerto que su ubicará en esta isla. Todo de la tierra, pero respetando y cuidando a la tierra.

Además, toda la energía que se consuma en el complejo será sostenible. Conservando la naturaleza y el entorno, también se pueden disfrutar de unas vacaciones exclusivas y de lujo, ese es el mensaje que quiere mandar Leonardo DiCaprio. En su resort tendrás todas las comodidades que ofrece el resto, pero rodeado de un entorno salvaje, con las especies típicas de la zona, sin que nuestro planeta sufra. Unas vacaciones diferentes y mucho más respetuosas. Bravo por el actor.