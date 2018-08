Latinoamérica a través de sus cantautores

A continuación, experimentarás un viaje por los países latinos de la mano de sus cantautores más notables.

Chile

El país en el que se dan encuentro la Patagonia y los Andes, vio nacer a una importante generación de cantantes de la canción protesta. De ella podemos destacar la figura de Víctor Jara que falleció en 1973 con tan solo cuarenta años. Dejó canciones como “Te recuerdo Amanda” escrita en honor a su madre, “Plegaria a un labrador” o “A Cuba” en las que deja claro su apoyo a la clase trabajadora y la causa comunista, o “La cocinerita” que muestra su lado más dantesco. Violeta Parra también fue una artista muy relevante.

Víctor Jara | xGusto

Cuba

Pablo Milanés y Silvio Rodríguez son dos figuras muy importantes de la Nueva Trova Cubana. En 1975 Silvio sacó su primer LP, Días y Flores probablemente sea uno de los que más protesta social y política contenga. Tanto es así que en España la canción “Santiago de Chile” fue censurada. Ambos artistas colaboraron en conciertos de los que salen tan maravillosas canciones como “Yolanda” o “Te doy una canción”.

Silvio Rodríguez | Flickr

Argentina

Este país dio a luz a La voz de América Latina, pues así es como se conocía a Mercedes Sosa, quien poseía una preciosa y dulce voz. Fue una de las máximas exponentes de la Nueva Canción Latinoamericana. Versiona una de las canciones de Jara “Duerme, duerma negrito” y hace de esa canción una espectacular nana. “Todo cambia” es otra de sus canciones más conocidas, al igual que “Los hombres del río”.

Mercedes Sosa | Wikimedia

México

La tierra que un día fue habitada por los mayas, en 1950 vio nacer a Gabino Palomares, cantautor comprometido con los movimientos sociales, políticos y amorosos. Así se refleja en su famosa canción “La maldición de Malinche”. “A la patria”, “La mujer” y “El moco” son otras de sus canciones más emblemáticas. Estudió Ingeniería Química, pero triunfó en los Festivales de la canción universitario.

México | Wikimedia Commons

Guatemala

Siguiendo a México nos adentramos más en América Central llegamos a Guatemala, donde encontramos uno de los cantautores más jóvenes de este movimiento, Ricardo Arjona. Este cantautor ha investigado otro géneros como el pop, el rock, baladas o música cubana, como resultado sus canciones son una mezcla de estilos musicales como la tejana, norteña, afroamericana y latina.

Antigua Guatemala | Flickr

Costa Rica

El costarricense Fidel Gamboa fue un músico polifacético que tocaba la flauta, el clarinete y el saxofón. Era un gran apasionado del Jazz y promovió este estilo musical en su país. Entre sus canciones más famosas destaca “Ya nada soy”. Con su grupo Malpaís dejó otras tantas como “Chao Luna” o “Marina”. Cuando vayamos con la mochila a cuestas por Costa Rica sin duda deberíamos escuchar su música.

Costa Rica | Pixabay

Panamá

Rubén Blades es conocido como “El poeta de la salsa”, ya que su estilo musical ha sido bautizado como “salsa intelectual”. No sin razón pues es abogado, político, actor y cantante. En su disco Nothing but the truth, contó con la colaboración de Loe Reed, Sting o Elvis Costello. Su canción “Pedro Navaja” puede ser perfecta para recorrer las calles del casco viejo de Panamá.

Rubén Blades | Wikimedia Commons

Colombia

Andrea Echeverri, al igual que el guatemalteco Ricardo Arjona se decantó por la música rock. Es una de las artistas latinoamericanas actuales más prolíferas. Qué tal si ponemos como banda sonora nuestra aventura por Colombia alguna de sus canciones, como “Ya yo no”, “Quédate”, “Madre Naturaleza”, o “Ruiseñora”.

Andrea Echeverri | Wikimedia Commons. Joe Mabel

Brasil

Es la cuna de Gilberto Gil, un músico muy importante brasileño y uno de los máximos representantes del tropicalismo. Su música está influenciada por el reggae, el rock, la samba y la bossa nova. De esa mezcla tan magnífica de estilos salen canciones como “Meio de campo”, “Imbalança”, “Cidade do Salvador”, o “Duplo Sentido”.

Gilberto Gil | Wikimedia Commons. De Thesupermat

Uruguay

Finalizamos este viaje con el uruguayo Daniel Viglietti, considerado como uno de los mayores representantes del canto popular uruguayo. Durante muchos años llevo dos programas de radio conocidos como Tímpano, y Párpado. Gracias a ellos dio difusión a muchos artistas latinoamericanos. “A desalambrar” es una de sus canciones más célebres y contiene un fuerte mensaje de protesta. “Canción del hombre nuevo” o “Declaración de amor a Nicaragua” nos ayudarán a bucear un poco más en su música.