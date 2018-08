Una joya termal en un desértico y bello valle de Idaho

En una parte remota del estado de Idaho, en una accidentada zona rural, entre los pequeños pueblos de Salmón y Challis, uno puede encontrar las que probablemente sean las aguas termales más increíbles del desierto norteamericano. Una cadena de más de seis piscinas naturales por las que cae en cascada agua caliente y templada. Un lugar que a pesar de sus belleza y espectacularidad, solo los más intrépidos van a poder disfrutar.

Y decimos los más intrépidos porque este paraíso está al final de una agotadora caminata, a3,2 kilómetros del lugar más cercano. La última milla de la mitad del recorrido es la parte más empinada, pero el resto transcurre por un paisaje desértico con algunas zonas frescas cerca de un arroyo entre enebros que se agradecen de verdad. En los meses más cálidos hay que estar atento a las serpientes, en la zona hay muchas serpientes de cascabel y de otro tipo debido a la elevación y a las altas temperaturas. Así que ahora entiendes muy bien el porqué de los más intrépidos.

Goldbug es un lugar bastante conocido a pesar de que la caminata no es apta para todos. Es necesario estar en buena forma física, ya subir hasta allí es bastante difícil. Sin embargo, estas aguas termales son la recompensa perfecta. Piscinas con fondo de arena y paredes de roca lisa que se nutren de diversas fuentes, con algunas cascadas de agua caliente.

Las aguas termales emergen a ambos lados de Warm Springs Creek, en una parte muy empinada del valle, donde el agua fría cae en cascada hacia abajo. El agua caliente se mezcla con el agua fría y llena varias hondonadas. Combinar las diferentes temperaturas del agua es disfrutar durante horas y sentirse rejuvenecido.

Un pequeño edén al final de una extenuante caminata, con maravillosas vistas de un valle del desierto. Uno de los pocos lugares naturales que cuenta con agua caliente, tibia y fría en un solo lugar. Un spa improvisado en el que seguir una terapia de frío-calor rotando por diferentes piscinas. Y debido a lo remoto de su ubicación hasta no es necesario llevar traje de baño si no te apetece. Solo uno por si acaso, así como protector solar, agua y comida, ya que no encontrarás nada a mano en este espectacular rincón de las montañas de Idaho. Esto sí que es perderse en el salvaje oeste americano.

Goldbug Hot Springs es una joya geotérmica, y aunque las piscinas se encuentran en un terreno administrado por el estado, la primera parte del camino pasa por un terreno de propiedad privada en el que hay casas residenciales. Por ello el aparcamiento al comienzo del sendero es limitado y se pide respetar a los vecinos y no bloquear los caminos.

Dado que el viaje no es sencillo, muchos optan por pasar allí la noche. Para ello, hay dos zonas de acampada opcionales. Uno a 15 minutos por debajo de las piscinas, llano y cómodo; y otro en una zona entre los enebros cerca del arroyo. No se permite acampar en el comienzo y durante la noche está prohibido también hacerlo a menos 150 metros de las aguas termales.

Senderismo y acampada accesible durante todo el año. Al sur de Salmon y al norte del cartel de Challis en la carretera 93. Solo hay que seguir la pista señalizada de 3,2 kilómetros hasta las piscinas de agua caliente. Y no te preocupes porque no encontrarás multitudes, esto es lo más cerca de una escapada salvaje en el corazón de los Estados Unidos. Naturaleza y vistas excepcionales para un viaje de trekking simplemente inolvidable.

Imágenes: alltrails.com