El JFK inaugura los asientos de aeropuerto más cómodos del mundo

Seguro que más de una vez has intentado descansar en una de las hileras de asientos de un aeropuerto y se ha convertido en misión imposible. Aunque lo ideal es que se diseñen de un modo ergonómico para que permitan un reposo cómodo, en ocasiones el resultado es más bien lo contrario. Sin embargo, este problema está cerca de pasar a la historia en uno de los aeropuertos más famosos y con más tráfico del mundo: el neoyorquino de JFK.

Allí acaba de crear la aerolínea JetBlue una zona de espera en la que los asientos tradicionales han sido sustituidos nada menos que con cápsulas. Por ahora, es un área con solo cuatro de ellas, pero no son asientos normales con una curiosa cubierta, sino todo un alarde de tecnología cuyo objetivo es recargar energías.

Denominadas JetNap EnergyPods, permiten un descanso similar al que pudiéramos tener si estuviéramos tendidos sobre una cama. Y todo porque la ingeniería que lo ha hecho posible ha pensado en todas las comodidades. Las cuatro cápsulas cuentan con sistema de vibración, música relajante, mullidas zonas de reposo y, por si fuera poco, permite estirar los pies. El resultado, que nos podremos aislar del ruido exterior sin problema. Y para que muchos puedan probarlos, se puede llevar a cabo por periodos de 20 minutos por persona, o lo que es lo mismo: la siesta que muchos aconsejan como la ideal.

Del diseño de estos asientos, los más cómodos de un aeropuerto del mundo, se ha encargado la firma MetroNaps. Sus creadores han afirmado que el objetivo que se habían puesto, además de la comodidad, era ayudar a mejorar la circulación sanguínea previa al vuelo, algo fundamental si estamos a punto de embarcarnos en un vuelo de más de tres horas (aun más si son a partir de ocho horas de viaje). Luego hay extras, como la posibilidad de ponernos nuestra música favorita mientras descansamos dentro de los asientos, por ejemplo, con solo colocarnos unos auriculares.

Para poder probar las nuevas cápsulas de JetBlue no hace falta ningún tipo de reserva ni tener un billete de una clase Business o superior. Están al alcance de todos los viajeros, y solo hay que hacer la cola, si es que no hay alguno libre. Eso sí, recuerda que, como son las salas de espera de la compañía, deberás estar en la Terminal 5, que es donde la americana tiene sus puertas de embarque. Y no te preocupes si viajas con maletas de mano, porque la seguridad de las mismas está prevista gracias a un compartimento especial que tienen los asientos-cápsula integrado.

