Inmersión sin igual en 'la jaula de la muerte'

Desde que abrió sus puertas en julio de 2008, Crocosaurus Cove Darwin ha establecido un nuevo estándar en cuanto a la interacción con reptiles se refiere. Y es que en pleno centro de la ciudad, y en unas instalaciones óptimas, vamos a poder interactuar de igual a igual, o casi, con los cocodrilos más alucinantes que uno haya podido ver.

En Crocosaurus Cove hay casi 200 cocodrilos, entre ellos algunos de los de agua salada más grandes del planeta, y su acuario es como un viaje submarino al hábitat de estas criaturas prehistóricas. Una atracción turística que se ha convertido en un must cuando uno visita la ciudad. Y lo es porque aquí hay algo que uno puede hacer que es verdaderamente inusual, una experiencia conocida como la jaula de la muerte. Da miedo, pero tranquilos porque, aunque el nombre asusta, la experiencia es verdaderamente alucinante y única. Vamos a bucear con cocodrilos, para encontrarnos frente a frente, de igual a igual, con sus fauces, algo que solo puedes hacer en Australia, y que ha que ha situada a Crocosaurus Cove, y a la ciudad de Darwin, en el mapa.

Miles de personas se han emocionado y aterrado ya compartiendo entorno con un cocodrilo de 5 metros de largo en inmersiones de 15 largos minutos, en un recinto, repleto de estos reptiles. Es más, algunos incluso han podido ver de frente como abre la enorme mándibula para alimentarse justo delante de sus narices. Porque además los cuidadores de la bestia, alimentan regularmente a este animal incluso cuando la jaula de la muerte está llena de gente. Algo que nos asegura una experiencia aún más única si cabe, ya que es cuando el animal se mueve con rapidez para alcanzar a su presa, en este caso la comida, no a los seres humanos.

La jaula es de cristal y estamos seguros dentro de ella, pero no a salvo de llevarnos sustos y dar algún que otro respingo de terror cuando este enorme cocodrilo abre su boca junto delante de nuestra cara. Este es un encuentro de tú a tú, aunque no en plena naturaleza, por suerte, no nos gustaría tener esta experiencia sin protección.

Operada por un monorraíl y diseñada para 1 o 2 personas, la jaula de la muerte te deja suspendido por encima de los cocodrilos antes de bajar suavemente para tu encuentro cercano y personal con estos sorprendentes reptiles. La jaula de la muerte baja 12 veces al día, y los participantes pueden ir solos, o en compañía de tu pareja o de un amigo.

Esta es una oportunidad única de ver cocodrilos de una forma completamente diferente a cómo lo has hecho hasta ahora. Además, el precio incluye la entrada de día completo a Crocosaurus Cove para conocer a algunos de sus famosos habitantes, como Chopper y Guillermo y Kate y alucinar con esta experiencia única, al menos una vez en la vida. Crocosaurus Cove es un lugar de visita obligada cuando se visita Darwin ya que cuenta con la mayor muestra del mundo de reptiles australianos. Echa un vistazo también a la perca gigante, Archer Fish & Whiprays en el acuario de agua dulce de 200.000 litros y que no se te olvide pasar por el recinto Extremo Tortuga.

Todo esto y mucho más, te espera en el parque temático Crocosaurus Cove, en Darwin, la capital del Territorio Norte en Australia. Una ciudad que es la puerta de entrada al Parque Nacional de Litchfield, las islas Tiwi, Kakadu y Arnhem Land, así como el lugar ideal desde el que emprender viajes a través del continente.

Más información:

Crocosaurus Cove