6 imprescindibles para los amantes del diseño (en Madrid)

1.Berenís

Hace 17 años abrió sus puertas una tienduca de apenas unos metros cuadrados en la zona de El Rastro, fruto de la pasión por las antigüedades y la decoración de sus dueños. El asunto fue a más y, en 2014, crecieron con una segunda dirección en Núñez de Balboa. Es difícil temporalmente, abarcar lo que uno puede encontrarse en sus dos locales, porque, como ellos mismos dicen, “a la hora de hacer nuestra selección, no podríamos especializarnos en una sola época porque entendemos que la belleza y la singularidad son atemporales y se pueden encontrar a la vuelta de la esquina”. Dicho esto, ofrecen creaciones que van desde el siglo XV hasta el XXI. Incluso, en los últimos años han lanzado una línea de muebles de creación propia.

Berenís

2. El Moderno

Este concept store, ubicado en la Corredera Baja de San Pablo (Malasaña) es un proyecto personal de la pareja formada por Delphine Costenoble y David Yerga, vecinos del barrio y apasionados del arte, la moda y el diseño, como no podía ser menos. Un multiespacio cosmopolita constelado de artefactos bellos y funcionales de las últimas tendencias del panorama local e internacional, principalmente europeas, seleccionados bajo los criterios de calidad y originalidad. Es decir, lo más actual en decoración, pequeño mobiliario, iluminación, papelería, accesorios exclusivos o joyas del mundo editorial entre otras muchas cosas. ¿Quieren saber firmas? Octaevo, Working in the Redwoods, Anne-Claire Petit (ganchillo), Planeta Tangerina, Schneid, Good Night Lamp, Hartô, Hag, Normann Copenhaguen…

El Moderno

3. El Paracaidista

Un sitio nuevo para piezas muy nuevas, vanguardistas, delicatessen. Ocupa un edificio entero en la calle de La Palma (Malasaña) y es algo más que una simple tienda a pie de calle: son cuatro plantas erigido sobre un edificio histórico del siglo XVIII rehabilitado (y precioso, con vigas de maderas, grandes cristaleras…) que incluyen un restaurante, coctelería, sushi bar y una zona Movie con toques vintage para ver ciclos de cine. En sus más de 3.500 metros cuadrados abarcan todo las tendencias del diseño, moda, decoración, belleza, lifestyle, editorial y tecnología. En dos de sus cuatro plantas conviven títulos vanguardistas de Ivory Press, Assouline, TeNeus, Arrebato, La Fábrica, con una cuidada selección de sneakers de Diadora, Muro Exe, Converse y colecciones cápsula de American Vintage, Woolrich, Ion Fiz, Isalda o Steve Mono. En mobiliario, esencia nórdica combinada con talentos nacionales y con lo último en tecnología de Lexon o Happy Plug. Y hay más: vajillas de Ultramar, Norman Copenhagen, Nuria Blanco...

El Paracaidista

4. Moongata

En el barrio de las Letras (calle Lope de Vega) acaba de ver la luz Moongata, un nuevo espacio de decoración situado en la entreplanta de un edificio señorial del siglo XVIII: presencia romántica en la fachada y exclusivos muebles y piezas de decoración en el interior. Al mando se encuentran José Utero y Alfredo Díaz, apasionados del arte, la innovación y el diseño que, como ellos mismos confiesan, “Moongata acoge piezas con alma que reflejan y cuentan algo diferente y especial a cada uno de nuestros clientes”. Entre showroom, galería de arte y tienda al uso, aquí se pueden topar con el mobiliario contemporáneo de Roy Lucas o la visión vanguardista de Ini Archibong.

Moongata

5. Pez

Nació en 2004 como un espacio a la mayor gloria de la moda, pero un año más tarde introdujeron con fuerza una zona dedicada a los muebles y demás complementos del hogar. La selección de antigüedades que posee Pez va desde mobiliario provenzal hasta el industrial, pasando por los años 50. Pero hay más: mantas y alfombras portuguesas, la selección de vajillas de Astier de Villatte (y velas y cosmética de la misma marca), telas de otros tiempos, cojines de Injiri y de los ingleses Lindell&Co o sillas, entre otras piezas.

Pez

6. Vitra

Un clásico que ningún amante del diseño debe olvidar. Su nuevo buque insignia se yergue en la calle Padilla (ha cambiado de ubicación), frente a la Fundación Juan March, un espacio a pie de calle revestido de grandes escaparates que permiten que el público casi se meta dentro cuando se asoma. En total son 1.500 metros cuadrados esparcidos en dos plantas diáfanas: arriba, colecciones de hogar y los muebles y accesorios de Vitra, Artek y Belux. Abajo, las oficinas de Vitra, en la que se muestran (y se pueden probar) las últimas novedades en sillas y mobiliario para la oficina. Y si quieren descansar, una zona con sofás invita a relajarse, charlar y leer.

Vitra

