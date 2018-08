7 ideas de viaje inspiradas en Black Panther

Wakanda, el país de ficción en el que se desarrolla la historia en el film, se presenta como una sociedad muy desarrollada tecnológicamente, aislada del resto del mundo y con paisajes tan asombrosos que impactan.

Pero por desgracia, Wakanda, el país por el que se mueve el actor estadounidense Chadwick Boseman como pez en el agua, no existe en la vida real. Aun así, tranquilos, porque hoy os traemos auténticos tesoros escondidos en el continente africano, el mismo en el que se ha inspirado la película, y lo hacemos de la mano de Holidu, el motor de búsqueda de alquileres vacacionales y apartamentos, Tesoros tan o más increíbles que los que se pueden ver en Wakanda. Destinos que te harán sentir como un auténtico superhéroe.

1. Playa Vilanculos - Mozambique

La playa de Vilanculos en Mozambique es una de esas playas que le deja a uno con la boca abierta. Frente a las islas del Archipiélago de Bazaruto, parque nacional marítimo desde 1971, es exactamente igual a cualquier paraíso soñado. Arena blanca y fina, aguas de color azul turquesa, y sol. Estamos en la capital mozambiqueña de los deportes de agua con infinidad de buceo y snorkel, también podrás pasear a caballo por la playa y alucinar con las puestas de sol y la gastronomía local.

Vilanculos. Mozambique | Federal Air Vilanculos

El viaje del superhéroe: Llegar hasta allí es ya una auténtica aventura, nada que envidiar a las hazañas de cualquier personaje de ficción en busca del Edén prometido. Sube a bordo de una furgoneta aconsejada para 10 personas, en la que suele haber normalmente más de 35 sin contar cabras, sacos de arroz o cualquier otro complemento digno de cualquier viaje de “placer”... o como alternativa sube a uno de los veloces autobuses que ni se inmutan en las carreteras sin asfalto y llenas de baches. Sin duda, toda una experiencia. En plan comodón Vilanculos dispone de un aeropuerto conectado con Maputo y otros países vecinos.

2. Bo - Kaap - Sudáfrica

Ciudad del Cabo es un destino famoso y seguramente por la mezcla perfecta entre la modernidad y la tradición, una de las características del país de Black Panther. Como contraste a la zona de negocios y rascacielos de Cape Town, el distrito de Bo - Kaap, Patrimonio Nacional, te cautivará con los colores vibrantes de sus casas. Sus orígenes están ligados a los esclavos importados por los holandeses en el siglo XVIII procedentes de India, Sri Lanka, Malasia e Indonesia. Hoy en día en es un área multicultural donde disfrutar de la mejor música en directo y la buena gastronomía, de lo más cool que podrás encontrar.

Bo-Kaap. Ciudad del Cabo. Sudáfrica | Barry Haynes. Wikimedia Commons

El viaje del superhéroe: Sudáfrica es un destino a prueba de superhéroes, está claro. Atrévete a bucear entre tiburones blancos, volar en helicóptero sobre Ciudad del Cabo o hacer un safari en el Parque Nacional Kruger donde podrás avistar elefantes, leones y… no panteras negras, pero sí leopardos o “panthera pardus”.

3. Parque Nacional Tsingy - Madagascar

El Parque Nacional del Tsingy de Bemaraha es una formación geológica ubicada en Madagascar que conforma un increíble bosque formado por rocas en forma de aguja. Patrimonio de la Humanidad, es un lugar más que recomendable para los amantes del trekking y se puede combinar con tramos de senderismo o piraguas a través de grutas y gargantas. Tsingy es un misterio cubierto de cráteres cuyo espectacular paisaje puede hacerte estremecer tanto de día, como durante la puesta de sol. Además, es la región de la etnia Sakalava, que fundó un par de reinos y un posterior imperio… ¿encontrarás a los ancestros de T´Challa entre sus miembros?

Parque Nacional Tsingy | Parque Nacional Tsingy

El viaje del superhéroe: Madagascar posee una flora y fauna únicas en el mundo, algo que ya es especial. Pero si Tsingy te sabe a poco, y tus ansias de aventura te piden más, la ruta de los poblados Zafimaniry no te decepcionará: 52 poblados aislados entre montañas y valles donde necesitarás usar tus superpoderes para llegar, ya que solo se accede a través de difíciles senderos. Otra opción es ir a la colina real de Ambohimanga, un lugar sagrado en el que hay una ciudadela y una necrópolis a la que peregrinan muchos desde hace siglos.

4. O Miradouro da Lua - Angola

Este conjunto de acantilados a 40 kilómetros al sur de Luanda, en Angola es simplemente espectacular. La erosión causada por el viento y la lluvia ha creado un paisaje que parece salido de otro planeta. Frente al océano, la brisa y el silencio te proporcionarán un momento inolvidable, sobre todo al atardecer. Su relación con el cine va más allá de este furor por África que Pantera Negra ha provocado, ya que el Miradouro da Lua ha servido de escenario y título para la primera co-producción luso-angolana en 1993, ganadora del premio especial de realización en el Festival do Gramado de Brasil.

Miradouro da Lua. Angola | Paulo César Santos. Wikimedia Commons

El viaje del superhéroe: visitar Angola está por ahora reservado a los aventureros. Sus paisajes naturales, playas y tradiciones bien merecen una visita, pero hay que tener en cuenta el pasado reciente del país, cuya guerra civil ha dejado tremendas huellas siendo uno de los países menos desarrollados del mundo. Así, esta vez deja de lado tu instinto más rebelde y descubre maravillas como las Cataratas de Kalandula, el Parque Natural de Kissama o el Mercado de Roque Santeiro siguiendo las recomendaciones de seguridad o con guia. Todo superhéroe necesita a veces un consejero.

5. Lago Retba - Senegal

Senegal forma parte de la lista de destinos más atractivos para 2018 y aun así todavía esconde secretos que hay que descubrir, como el lago Retba y sus misteriosas aguas rosadas. El lago sirve de sustento a un gran número de indígenas gracias a sus reservas de sal. A unos 32 kilómetros de Dakar y entre varias aldeas en medio de un bosque de baobabs, es un lugar único en el que descubrirás la vida y la cultura del Senegal más tradicional.

Lago Retba. Senegal | Arnault. Wikimedia Commons

El viaje del superhéroe: Piérdete en la noche de Dakar, mézclate entre turistas y locales y contágiate de los ritmos senegaleses.

6. Dar es Salaam - Tanzania

Su nombre significa “remanso de paz” y aunque la ciudad más grande de Tanzania no se puede clasificar exactamente como una joya escondida, resulta que no es uno de los destinos más visitados del país. Si amas la playa, pero quieres un ambiente cosmopolita, Dar Es Salaam es para ti. No te pierdas el Mercado Kariakoo o Coco Beach con sus puestos de comida local.

Dar es Salaam. | Chen HualinWikimedia Commons

El viaje del superhéroe: al noreste de Dar es Salaam y siguiendo el patrón de desarrollo de Wakanda, te proponemos visitar el parque coralino de la isla Chumbe, una reserva natural y complejo turístico que es uno de los mejores destinos para el turismo ecológico gracias a su trabajo de conservación y desarrollo sostenible. Un lugar para disfrutar de la naturaleza en su estado más puro y salvaje.

7. Lamu - Kenya

A unos 200 kilómetros al norte de Mombasa, en Kenya, se encuentra la antigua ciudad de Lamu, la ciudad swahili más antigua y mejor conservada del este de África que además es Patrimonio de la Humanidad desde 2001. Se trata de una joya escondida, lejos de las habituales rutas turísticas. Una auténtica joya que hay que descubrir, casi como Wakanda.

Sus habitantes descienden de comerciantes árabes y la ciudad conserva una arquitectura única, en un entorno de preciosas playas con aguas de color verde esmeralda y una naturaleza única.

Playa Lamu. Kenia | Turismo de Lamu

El viaje del superhéroe: para muchos la verdadera aventura hoy en día es desconectar de todo. Y Lamu es un destino ideal donde conseguirlo. La tranquilidad es una de sus virtudes. Olvídate de todo y pasea en burro por esta ciudad en la que no encontrarás otro medio de transporte, y descansa tomando el sol y nadando en las playas. Todo guerrero necesita de un descanso.

Pantera Negra | Disney Marvel

En todos ellos encontrarás estupendas casas en las que alojarte gracias a Holidu. Entra en su web y disfruta planificando tu viaje para conocer estas maravillas.

También te puede interesar

Destinos de película inspirados en los Oscar 2018

¿Quieres visitar los lugares donde se han rodado tus películas, series o anuncios favoritos?