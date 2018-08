8 icónicos viajes por carretera

Las películas, los libros y la música nos han hablado o hablan de la libertad que supone emprender este gran viaje. Y no es para menos, ya que las carreteras de los Estados Unidos atraviesan maravillas naturales, parques nacionales y ciudades legendarias.

Y para que puedas descubrir este vasto y variado paisaje tenemos algunos de los viajes más emblemáticos plasmados en mapas de estilo minimalista. Tu solo tienes que preparar las maletas.

1.Pacific Coast Highway

Pacific Coast Highway | NetCredit

La autopista de la costa del Pacífico de California es probablemente uno de los mejores viajes por carretera de Estados Unidos y uno de los más emblemáticos. A las impresionantes vistas se unen pueblos costeros con encanto y una gran dosis de la América más clásica. La ruta comienza en el puente Golden Gate de San Francisco en dirección a Santa Cruz, donde vive el espíritu de los 60. Y sigue a lo largo de la costa hasta Monterey, una ciudad mágica desde la que además vas a poder avistar ballenas, y sigue después hasta Big Sur, una comunidad montañosa en las que viven artistas y hippies por igual. Más al sur, se llega a la preciosas playas de arena de Malibu y al glamour de La La Land, antes de llegar a la ciudad fronteriza de San Diego.

2. Ruta 66

Ruta 66 | NetCredit

Este es el viaje por carretera más famoso de todos, la Ruta 66 va desde Chicago hasta Santa Mónica, y pasa por algunos de los lugares que hay que ver en los Estados Unidos. Pero la Mother Road, o lo que es lo mismo, la “madre de todas las rutas”, ya no forma parte del sistema de autopistas. Hay tramos deteriorados, pero no te desanimes. Ve hacia el oeste desde Grant Park hacia St. Louis, hacia los lugares de interés clásicos de la Ruta 66, como la tienda general Eisler Brothers y el rancho Cadillac Ranch de Amarillo. Explora Santa Fe antes de llegar a Arizona, para ver el desierto pintado, y no dejes de visitar la ciudad fantasma de Calico, última parada antes de llegar al muelle de Santa Mónica, donde podrás dar un paseo en la icónica rueda de la fortuna.

3. Ruta 20

Ruta 20 | NetCredit

Esta épica carretera de costa a costa es la más larga de América. Se extiende desde Boston, Massachusetts hasta Newport, Oregon, y abarca nada menos que 12 estados y el corazón de América. The Finger Lakes debería ser la primera parada antes de llegar a Cleveland. Y más o menos a mitad de camino, no te pierdas las camas fósiles Ashfall de Nebraska, donde puedes dejar que tu Indiana Jones interior salga a la luz. Luego, el viaje sigue con un recorrido panorámico por el Valle de Lamar para divisar bisontes y deleitarse con el espectacular paisaje del Parque Nacional de Yellowstone, todo antes de cruzar las Cascadas para llegar a Newport.

4. Cayos de Florida

Cayos de Florida | NetCredit

Un paseo de Miami a Key West es perfecto para los que buscan una ruta más relajada. Pasarás por la isla paradisíaca de Key Largo, puerta de entrada a los Cayos de Florida. No dejes de hacer una excursión a los Everglades para después pasar por el Seven Mile Bridge, el puente más largo y famoso de Keys. Esta ruta es igual a aguas cristalinas de color azul turquesa y playas de ensueño. En Big Pine Key, la isla más grande de Lower Keys da un paseo por los senderos de manglares en busca de delfines y aves tropicales antes de llegar a Cayo Hueso, donde vivió el mismísimo Hemingway.

5. Hana Coast

Hana Coast | NetCredit

Viajamos a Hawái. Y lo hacemos para recorrer la dramática costa este de Maui, una ruta que ofrece playas de arena negra y cascadas. No dejes de visitar el Garden of Eden Arboretum, un exuberante terreno que aparece en la secuencia inicial de la película de Jurassic Park. Recorrer Hana Coast es disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Y sobre todo no te pierdas la espectacular cascada del Bajo Puohokamoa y el Parque Estatal Waianapanapa.

6. Blue Ridge Parkway

Blue Ridge Parkway | NetCredit

Si lo que buscas es naturaleza, Blue Ridge Parkway lo tiene todo. Esta carretera conecta Shenandoah y Great Smoky Mountains, dos de los parques nacionales más populares de los EE. UU. Comenzando en Charlottesville, Virginia, se llega enseguida a Shenandoah, un lugar con miles de senderos, bosques, cuevas, montañas y cascadas que esperan para ser exploradas. Pero si con este espacio natural no tienes suficiente, un poco más adelante está la Roca Humpback, con una vista impresionante de las montañas Blue Ridge. Pero quizás uno de los lugares más impresionantes se ubica al final de la ruta, el Parque Nacional Great Smoky Mountains.

7. Cuatro esquinas

Cuatro Esquinas | NetCredit

Este viaje comienza en Flagstaff, y sigue hacia el este hasta el increíble Parque Nacional del Bosque Petrificado, simplemente impresionante, tanto o más que Monument Valley, el punto exacto en el que se encuentran Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. La última etapa de este recorrido pasa a través de las impresionantes montañas de San Juan hasta el pueblo de esquí de Telluride. Y no dejes de acabar el viaje con un impresionante paseo en góndola hasta Mountain Village.

8. Seward Highway

Seward Highway | NetCredit

Y en el norte, esta ruta por Alaska ofrece algunos de los paisajes más bellos del país. Es una recorrido corto pero espectacular, tan solo te llevará dos horas. Comienza en Anchorage y pasa por increíbles maravillas naturales. Y es que vas a conducir por los acantilados del Parque Estatal Chugach, y vas a ver los glaciares del valle de Portage y el cañón de oro Canyon Creek, antes de llegar a la ciudad de Seward y Resurrection Bay, donde se puede observar aves marinas y disfrutar de una gran variedad de fauna marina.

No te pierdas estos clásicos viajes por carretera estadounidenses porque tienen algo para todos. Cada uno con su propia historia y la que tú vas a crear al disfrutar en ellos. Más información: Net Credit

También te puede interesar

[[LINK:INTERNO|||Page|||665955|||30 consejos para hacerse un ‘road trip’ por Estados Unidos]]

La ruta optimizada para recorrer toda Europa en coche