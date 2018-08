Un hotel para fans de Harry Potter

Los fans de Harry Potter están de enhorabuena, cada vez son más las opciones que tienen para disfrutar de su saga de libros preferida. Y es que las historias de J.K. Rowling han dado la vuelta al mundo y han conquistado ya a un número inmenso de lectores. Alrededor de ellos se ha creado todo un universo que incluye merchandising, películas, parques de atracciones, objetos curiosos, disfraces y todo tipo de accesorios. Pero la última incorporación ha sido un hotel que ofrece la posibilidad de alojarse en algunas de sus habitaciones como si de Hogwarts se tratase. Es el hotel Georgian House, toda una autoridad en cuanto alojamiento se refiere en Londres. Es un hotel singular, elegante y muy sofisticado de estilo típicamente british con aires de otras épocas. Y ha sido este el lugar elegido para transformar parte de sus habitaciones en un pequeño rincón del universo de Harry Potter. Las estancias se llaman Wizard Chambers y ya cuentan con una lista de espera para ser reservadas bastante extensa. La demanda ha sido muy alta y conseguir dormir una noche en una de ellas es cuestión de paciencia y tiempo al teléfono, porque ya se están reservando habitaciones para finales del año que viene. Aun así, merece la pena hacerlo. Las Wizard Chambers han sido decoradas con detalles mágicos como calderos, botellas de pociones y una inspiración que huye totalmente de lo que estamos acostumbrados en el mundo muggle. Nada más entrar en una de ellas, cualquiera que haya leído los famosos libros se contagia del espíritu de Hogwarts. Maletas apiladas al lado de la cama, una jaula de lechuza, libros de encantamientos, pociones, escobas, varitas mágicas… La última novela de Harry Potter se publicó en 2007, pero la autora publicó recientemente en su sitio web un relato titulado Pottermore que satisfizo la curiosidad de sus fans. Estos también pueden visitar Universal Studios Japón, que cuenta con un parque temático del personaje, The Wizarding World of Harry Potter, y Universal Florida que también tiene su espacio dedicado a Harry Potter. Pero el hotel londinense Georgian House consigue mantener vivo su espíritu y nos permite dormir como magos al menos una noche. Los precios, como era de suponer, no son baratos ya que una habitación doble de estas características ronda los 300 euros. El precio aumenta si se contrata un desayuno muggle y, además, se puede complementar la estancia con una visita a los estudios londinenses de Warner Brothers para conocer cómo se rodaron las películas y disfrutar de algunos de sus decorados. El hotel es sorprendente ya de por sí, pero se ha convertido en único, sobre todo para los fans de la saga, para quienes estamos seguros de que dormir en alguna de estas habitaciones sería un regalo perfecto.