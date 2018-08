Hanamaulu, el túnel acuático que atraviesa una montaña

La aventura es siempre una actividad que nos permite disfrutar de una buena ración de adrenalina. Si, además, estamos al aire libre o bajo tierra, la cosa es todavía más divertida. Y esta es la propuesta que os traemos hoy. Eso sí, hay que viajar un poco lejos, porque el tubing por la montaña de Waialeale se realiza en una isla en mitad del Pacífico. Nos vamos a Lihue, en la isla de Kauai, en Hawái, un lugar repleto de playas y maravillas naturales. Y de la mano de Kauai Backcountry Adventures, vamos a descubrir una increíble obra de ingeniería.

El tubing por la montaña en es una actividad única que te dará la oportunidad de viajar en el tiempo, a la época de las plantaciones de azúcar. Y es que, en 1870, una serie de zanjas, túneles y canales de flujo fueron cavados a mano por trabajadores chinos para llevar el agua de las cascadas y de los arroyos de la montaña Waialeale a los grandes campos de caña de azúcar en Lihue y sus alrededores. Conocido como el sistema de zanjas Hanamaulu esta tierra era propiedad privada y nunca antes había sido accesible al público. El reciente cierre de la plantación de azúcar de Lihue ha permitido que estos impresionantes cursos de agua hayan adoptado una nueva forma, convirtiéndose en una de las aventuras más singulares de Kauai.

El suave flujo del agua ofrece un divertido y relajante viaje a través de los canales por las laderas y por túneles que emergen y se sumergen, entre impresionantes vistas de lugares bellos y remotos de la isla. Para disfrutar de esta aventura hay que ponerse en contacto con Kauai Backcountry Adventures en Lihue.

Este fascinante viaje comienza en la oficina de la empresa, en la autopista 56 en Hanamaulu, a solo unos minutos del aeropuerto de Lihue. Los guías te facilitarán guantes, un casco y una lámpara de cabeza, y comprobarán que llevas calzado adecuado para asegurarse de que no vas a quedarte descalzo durante el descenso. A continuación subirás en un vehículo de transporte para cruzar los campos de caña de azúcar en dirección al punto de partida. Durante el trayecto te contarán la historia de la plantación y de cómo era la vida de los hombres que construyeron y mantuvieron este sistema de zanjas.

Con parada en un mirador desde el que obtendrás la mejor vista del cráter Waialeale algo único, ya que no es posible verlo de otro modo, a menos que alquiles un helicóptero, algo que te recomendamos. De ahí vamos directos a la zanja donde nos harán una breve demostración de seguridad para disfrutar del viaje en flotador sin incidentes.

Esta no es una aventura en aguas bravas, pero tampoco es un río tranquilo como el que te puedes encontrar en un parque acuático o en un parque de atracciones. Eso sí, divertido es un rato. Bajar en un flotador gigante por el interior y el exterior de la montaña, en Hawái y en compañía es algo realmente inolvidable. Podrás oír los gritos de todos e irás chocando levemente con las paredes de forma que parece que vayas en un auto de choque pero acuático.

Pero no hay que tener miedo, el agua normalmente solo te llegará hasta las rodillas en la mayoría de tramos del recorrido, y el flujo del agua es tan rápido que no será necesario remar. Se entra y se sale de muchos túneles, uno de los cuales es de casi un kilómetro y medio de largo. Vas a deslizarse sobre el agua bajo tierra iluminado solo por la luz de tu foco en la cabeza. Y al final de la aventura te espera una preciosa piscina natural.

Mountain Tubing Adventure abre todos los días del año con tours adicionales en temporada alta. El equipo lo ponen ellos. Guantes, una lámpara de casco y casco. Si no llevas calzado adecuado te lo alquilan. La edad mínima es 5 años y la altura mínima requerida para llevar a cabo esta actividad es de 1 metro diez. Los niños menores de 16 años deben ir acompañados de un adulto. Y no te preocupes porque no hay posibilidad de lesiones en cuello o espalda. Lo que debes llevar es traje de baño o ropa que se pueda mojar, calzado apropiado, toalla, un cambio de ropa seco, protector solar, sombrero y repelente de insectos.

Como puedes suponer, deslizarse por el sistema de zanjas de Hanamaulu es una actividad muy popular, así que es necesario reservar con antelación.

Más información:

Kauai Backcountry Adventures