Una guía para entender (por fin) lo que quieren decir de verdad los turistas británicos

Para entender de verdad a un británico no solo se trata de saber inglés, sino también de tener la habilidad de descubrir qué está diciendo realmente detrás de esa frase que podríamos pensar, en un primer momento, que es toda una cortesía sin más. De hecho, ellos mismos admiten que no siempre lo que un británico dice es lo que realmente quieren decir, por lo que hace falta ir un paso más allá en las clases de inglés del colegio y buscarle un sentido que las palabras por sí mismas no tienen.

Menos mal que desde el aeropuerto London City se han puesto manos a la obra y nos quieren echar una mano con una auténtica guía para que los turistas que visitan Gran Bretaña, así como los que reciben a los británicos en sus países, sepan al momento qué es lo que se esconde detrás de cada frase sobre las vacaciones.

Como buenos británicos, no falta ironía y sarcasmo en su humor, y es que la guía es, de verdad, para partirse de risa. London City Airport ha seleccionado 14 dichos o frases hechas que probablemente escucharás de los británicos durante sus o tus vacaciones. Cada una de estas frases se presenta junto a una útil traducción de lo que significa realmente y cómo lo interpretan los extranjeros.

Por ejemplo. Si un británico te dice en Londres 'Lovely weather we're having' (literalmente, 'Qué tiempo más encantador tenemos'), lo que realmente quiere decir es 'Este tiempo es horrible'. El extranjero acaba pensando 'Aparentemente, la lluvia se considera buen tiempo aquí...'. Y si le preguntas a un turista británico sobre los Juegos Olímpicos, te dirá 'I think Team GB will do OK at the Rio Olympics' (Pienso que el equipo británico lo hará bien en los Juegos de Río), cuando lo que realmente te quiere decir es 'Pienso que los británicos van a triunfar y ser los primeros del medallero'. Al final, lo que acabas pensando es 'Qué indiferentes se muestran los británicos con los Juegos Olímpicos'.

Si quieres leer todos los ejemplos, pulsa en la imagen y los verás de forma más clara.

El aeropuerto londinense también ha elaborado una serie de guías de idiomas para ayudar a los que viajen a España, Portugal, Francia e Italia que se pueden descargar en la web del aeropuerto. Estas sencillas guías recogen palabras clave y frases hechas bajo las temáticas 'saludos', 'ir', 'conseguir' o 'bienes', proporcionando un punto rápido de referencia para expresiones relevantes y evitando la necesidad de recurrir al diccionario. Los videos de Learn the Lingo también permiten a los viajeros practicar su pronunciación incluso antes de llegar a la puerta de embarque.

Más información:

London City Airport