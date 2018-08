42 gestos para dar la vuelta al mundo

Lo malo de viajar por países en los que no tienen el español como lengua materna es que, en el caso de que no sepamos la lengua del lugar, nos podemos enfrentar a situaciones complicadas o, directamente, que no nos hagamos comprender. Para evitarlo, muchas veces nos basta con el lenguaje de los gestos, pero, como en el oral, tampoco aquí hay normas homogéneas entre culturas.

Cada país del mundo tiene su propio abanico de gestos para dar a entender todo tipo de aspectos. Conocerlos y saberlos descodificar es toda una tarea que ahora ha puesto mucho más fácil de abarcar la firma Work The World. Esta empresa dedicada a conseguir estancias e internados a estudiantes de carreras sanitarias por todo el mundo ha creado una infografía en la que, mediante 42 gestos, es posible entenderse en 14 países del mundo y que es extensible prácticamente a todo el planeta.

Italia, Perú, Ghana, Filipinas, Nepal, Francia, Alemania, España, Brasil, Rusia, Japón, China, México y Estados Unidos son los países que participan del que ya se podría considerar como 'el primer Atlas gestual del mundo'.

No es la primera vez pero sí de forma tan clara y completa. De hecho, nos recuerda a un volumen muy simpático del país tradicionalmente más gesticulante del mundo: Italia. Es tal la forma en la que los italianos mueven las manos al hablar que incluso hay libros que traducen y enseñan cómo hacerlo igual que ellos, con qué expresiones y de qué forma concreta. Todo un volumen divertido (se llama 'Speak Italian: The Fine art of the Gesture' y lo puedes comprar aquí).

Algunos de estos gestos son bastante populares en España, e incluso significan casi lo mismo en todos lados, pero algunos, como el de hacer una V con los dedos, en Japón no es símbolo de victoria, sino de que todo va bien, que aquí sería con el pulgar hacia arriba.

Puedes ver la infografía completa (incluso los tres gestos que han reservado para los que visiten España sin saber nada de castellano) en la web de Work the World.